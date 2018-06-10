金防部海龍蛙兵摸上岸滲透 敵火下安全撤離

兩棲營官兵在此次演練中分飾攻擊軍與防衛軍角色。中間為擔任特攻角色的攻擊軍（藍軍），左右兩側頭戴紅帽的官兵則擔任防衛軍（紅軍）。（記者羅添斌攝）

2018-06-10 09:52

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光演習剛結束，但軍方戰備演練一刻不得休息，為驗證外島地區特攻作戰能力，金防部所屬兩棲營今天於67據點實施特攻突擊作戰操演，由兩棲營海龍蛙兵執行海上陸上滲透到敵方據點，並且在與敵軍交火下安全撤離等各項狀況演練，充分展現戰備訓練成果。

陸軍航特部兩棲營偵一連上尉連長朱程楠說，本次訓練配合營上的駐地訓練成效驗收，結合狀況想定執行任務，過程區分海上滲透、陸上滲透、突擊破壞、撤離接轉4個階段，磨練部隊水域滲透、小部隊作戰戰術與指揮，以及特種爆破等核心職能，以驗證本營官兵特種作戰之能力。

他表示，本次演練雖屬平日駐地驗收的項目，但是內容結合了陸地及海域的綜合考驗，除驗證單兵個人戰技是否熟練外，更考驗幹部指揮應變及障礙突破的能力。

金防部表示，防區官兵秉持外島地區軍民互助同島一命的決心，戮力戰訓本務，以最堅實的戰力，保衛前線國人安全。

兩棲營海龍蛙兵搭乘突擊艇及成功艇進行海上陸上滲透。圖前方兩艘為突擊艇，後方為成功艇。（記者羅添斌攝）

海龍蛙兵滲透上岸，準備潛入敵方陣地。（記者羅添斌攝）

海龍蛙兵進行特攻作戰演練，模擬潛入敵方據點後爆破。（記者羅添斌攝）