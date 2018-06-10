中科院與美商合作 國造潛艦戰鬥系統設計傳7月定案

中科院傳出已和與美商洛克希德馬丁公司進行最後合作技術意向書討論，若一切順利，可望在7月底簽約。圖為海軍海龍號潛艦。（資料照）

2018-06-10 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院先前批准台灣潛艦國造的技術行銷許可證，同意相關國防廠商來台洽談，而潛艦國造傳出有新進展，負責潛艦國造戰鬥系統的中科院專案小組傳出已和與美商洛克希德馬丁公司進行最後合作技術意向書討論，若一切順利，可望在7月底簽約，並由美商負責戰鬥系統設計資料。

根據《上報》報導，知情人士透露，美國協助台灣進行「自製防禦性潛艦（indigenous defense Submarine，IDS）」戰鬥系統的輸出許可審查，最快會在兩個月完成，美方在今年11月中旬可望通過戰鬥系統設計的輸出許可，並在2020年底前完成潛艦構型規劃藍圖，開工建造。

知情人士表示，目前台船已選好美商儎台設計團隊，中科院與洛克希德馬丁也進入最後的協商，若一切順利，可望在7月間分別簽下技術合作意向書，由廠商向美國政府申請審查技術輸出許可，若能在11月前核准，今年底IDS設計將可以全面啟動。

該人士指出，中科院要求提供裝備的歐美廠商，要有能力解決該裝備與洛克希德馬丁戰鬥系統的連結問題，但洛克希德馬丁希望台灣首艘IDS的戰鬥系統應採用技術成熟且有指定的裝備為主，不但風險最低，也能符合2020年底前完成IDS的設計標案後，讓首艘原型潛艦順利在2024年下水的時程。