立委要處罰散布假新聞 法界提醒勿製造寒蟬效應

2018-06-09 23:59

〔記者吳政峰／台北報導〕假新聞透過臉書、Line等新科技媒介肆虐，影響社會秩序甚鉅，綠委擬修「社會秩序維護法」，把網路散布假新聞納入處罰範圍，最重可處拘役3日或3萬元罰鍰，對此，交通大學科法學院特聘教授林志潔認為，若傳播假新聞侵害國家安全、個人生命、群體恐慌，確實有必要規範，但也應以侵害言論自由最小尺度為限。

林志潔指出，目前其實已有製造假新聞的罰則，散落在刑法、證交法、選罷法等各法內，但「散布」者則無處罰，因此能夠理解綠委的立法意旨，但應明確僅處罰造成重大且具體危險的行為，以免造成寒蟬效應。

林也強調，假新聞除了處罰傳播，更應從源頭杜絕，也就是網路平台業者，呼籲立院應盡速通過「數位通訊傳播法」，課予業者「下架」假新聞的義務，才是正本清源作法。

曾任法官、檢察官的律師李善植持保留態度，因為社維法處罰「故意或過失」行為，換言之，就算單純轉傳也會受罰，恐有過苛之虞。

李善植指出，社維法第7條規定，違反本法行為，不問出於故意或過失，均應處罰，意即若綠委修法通過，未來民眾只要散布的是假新聞、假新聞，不論是否確實知道新聞的真實性，一律均應處罰，實屬過苛，也有礙新聞或言論自由發展。他表示，行政院與各部會官網設立爭議訊息澄清專區，便於民眾第一時間查證，才是遏止網路謠言的最佳利器。

若真的要處罰假新聞，李認為，不妨將假新聞的製造者，納入「刑法」妨害秩序罪章加以規範，處罰「故意製造假新聞者」為限，一方面斷絕刻意擾亂秩序之人，一方面也避免誤傷單純轉傳消息的民眾。

士林地檢署檢察官翁偉倫則表示，社維法現行法條其實已可處罰假新聞，若真要增修假新聞條款，應在構成要件中增加「影響公共安寧」、「造成公眾恐慌」等具體危險，否則若只是在不損害他人前提下轉傳玩笑話，卻也要受罰，範圍太廣。

翁偉倫指出，社維法為行政法，因此修法應註明「明知」假新聞仍散布之，處罰針對故意犯，排除過失者，以免出現無差別處罰的狀態；另，是否應把散布假新聞修入妨害秩序罪章，他則認為無需用到刑法課責。