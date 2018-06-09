海水供應站效能不足、3.2億財產未登錄 監委「釘」屏縣府

2018-06-09 23:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕監察院日前調查佳冬鄉塭豐及枋寮鄉北勢寮兩座海水養殖供水站的效能，監委林雅鋒認為供水面積至今仍不足一半、因營運問題致接管戶信心不足，且未登錄列冊的財產高達3.2億元，認定屏東縣政府確有疏失，要求檢討改進。

未列冊以地下幹管為主 會辦理登錄

屏東縣政府海洋及漁業事務管理所長吳憲昌說，6月底塭豐供水站就會達到當初預設面積470公頃的滿載供水；至於被點名未登錄的財產，他解釋，以埋在地下的幹管為主，當初找不到適用的法條登錄，將比照相關規定辦理財產登錄。

屏縣府為了減緩沿海地層下陷，計畫透過統一納管供水，推動純海水養殖，減少抽取地下水，最終目標將拆除私接海水管，至今向中央爭取逾11億元興建海水養殖供水站，2003年於枋寮北勢寮啟用全台首座供水站，莫拉克風災後，再以特別預算經費建設佳冬塭豐海水供應站，2014年啟用，為當時全台最大的海水供水站。

北勢寮、塭豐2座供水站原規劃供水面積為100及470公頃，監委林雅鋒說，今年4月詢問屏縣府，北勢寮僅供養殖生產區內約44公頃、塭豐約220公頃，而北勢寮供水系統曾因含砂量過高出預期，海砂進入引水管道導致抽水機組損壞，又因海砂於輸水管末端淤積，無法正常供水，以致末端養殖戶無水可用，影響養殖戶用水信心，延宕數年才排除。

塭豐供水站則有供水穩定度不足的疑慮，也未能提升養殖戶使用意願，養殖戶擔憂系統供水穩定度不足，斷水恐影響生計，以致不願拆除最初所設定的終極目標「拆除私有跨堤違法抽水管線及持續抽取地下水」，挫低系統達成目標的動能，屏東縣政府確有疏失。兩者影響養殖戶信心，致使供水效率距規劃目標不足一半。

林雅鋒並指出，塭豐漁業養殖生產區海水供應系統近9億元工程經費，卻有高達3.2億元財產，至今年4月仍無法提供相關設施及設備財產登記文件，屏縣府也坦承未依規定列帳管理，導致財產管理主體單位及產權不明，必須要檢討改進。

塭豐供水站訂於6月底 供足470公頃

吳憲昌指出，北勢寮養殖生產區有部分需水養殖戶退場，但區外有不少養殖戶接管供水，卻未被列入計算面積，供水絕對超過44公頃，當初引水管道又因天災恆春大地震導致挫曲，遭海砂入侵；至於塭豐供水站扣除早已供水的西北區220公頃，東南區250公頃供水期程，原本就訂於今年6月底就會供足470公頃。

吳憲昌強調，塭豐站設計最大供水量為700公頃，未來還可提供給區外養殖戶接管使用。部分塭豐東南區的養殖戶早已準備好要加入海水供應站的行列。

一名養殖戶認為，私接的海水管線遇颱風易破管，原本觀望者近年都已改接塭豐海水供應站的統一管線，水量穩定，也比較乾淨，但他認為，備援水源也應儘快到位，水溝裡橫陳的私接水管才能清除，進一步減少淹水機率。