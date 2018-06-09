美參議員聯名致函川普 敦促派閣員參加AIT新館落成典禮

美國在台協會AIT內湖新館將於6月12日舉行落成典禮，美國參議員盧比歐等人聯名寫信給川普總統，敦促他派閣員出席。（資料照）

2018-06-09 23:16

〔駐美特派員曹郁芬／華府9日報導〕美國在台協會（AIT）新館的落成典禮將於12日舉行，美國參議員盧比歐、柯寧、參院台灣連線共同主席殷霍夫，以及參院外委會亞太小組主席賈德納8日聯名致函川普，敦促他派閣員出席AIT新館的落成典禮。

川普政府有意指派主管教育與文化的助卿羅伊斯出席落成典禮，不過有外交人土指出，今年9月AIT新館正式啟用時，美國仍有機會派遣內閣閣員訪問台灣。

盧比歐等人在信中感謝川普今年3月16日簽署了台灣旅行法案。這個法案鼓勵高層官員，包括內閣閣員、國安官員和其他行政部門官員到台灣旅行。

他們在信中表示，為了完全執行台灣旅行法案，他們敦促川普派遣內閣閣員出席12日的AIT新館落成典禮。盧比歐等人指出，台灣不只是重要的經濟和安全夥伴，也是美國的堅實盟邦，代表一切美國希望在印太地區建立的：一個活躍的民主和一個繁榮的市場經濟。

盧比歐等人指出，AIT新館是美台持久友誼的具體象徵，是川普在2017年國家安全戰略中強力確認的。當北京增強對台灣的海內外壓力時，美國此時派內閣去台灣很重要。可以藉此展現美國對區域內民主夥伴不動搖的承諾。

而梅健華大功告成後，將於今夏返美，梅建華為了新館落成，還入境問俗地請教台灣風水師，選了良辰吉時。