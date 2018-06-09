首場造勢晚會 蘇貞昌：新北市的問題我來解決！

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚在新莊福營國中舉辦首場造勢晚會。（記者葉冠妤攝）

2018-06-09 21:39

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚在新莊福營國中舉辦造勢晚會，暢談他在24天內解決桃園A7合宜宅污水的歷程，現場近3000名支持者湧入，熱力揮舞手搖扇。蘇貞昌說，新北市府在A7合宜宅污水問題拖了兩年不解決，推託是桃園市、中央營建署的問題，但若是他當新北市長，「新北市的問題，就是我的問題，就由我來解決問題。」

今晚是蘇貞昌宣布參選新北市長以來的首場造勢晚會，民進黨籍新北市議員陳文治、賴秋媚、何淑峰、陳科名、鍾宏仁輪番上台暖場，蘇貞昌進場前，則播放他處理桃園A7合宜宅污水歷程的剪輯影片，蘇說，即便是新北市議長蔣根煌請託朱立倫處理，兩年多仍未解，直到他出面，花了24天就解決，行政院預計花費8000萬埋設專管，將合宜宅污水導往桃園南崁溪。

蘇貞昌說：「這就是態度問題，態度決定速度，魄力決定效率。」他強調建置專管需半年時間，新莊受到上游桃園合宜宅的污染將到此為止。

蘇貞昌說，若他當選新北市長，將進行市政總體檢，制止建設經費浪費、不當、舞弊等行為，校園、公園及交通工程延宕的問題也會一併解決。

對於蘇貞昌今天晚會所言，新北市政府發言人張其強回應，A7合宜宅污水處理方式，早在去年底已經確定，今年4月20號就上網公告招標，依老縣長所謂4月26號受議長拜託，24天解決？但真相是全案早就定案，「你不是撿現成的，就是又在欺騙。」

張其強也質疑蘇貞昌，指營建署「感謝蘇前院長居中協調」，但蘇到底是用什麼身分協調？是用「前院長」？還是「市長參選人」？蘇貞昌一再指責新北市府行政不中立，但自己呢？說穿了就是欺騙，就是「行政不中立」的態度，不是魄力，而是蠻力，把新莊當地民意代表、基層公務人員的一切努力，硬搶過來，是在鴨霸別人。