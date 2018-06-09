侯友宜陳述政績 蘇辦反譏：乏善可陳

2018-06-09 20:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室今天發布新聞稿陳述政績，民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室也發出聲明，指新北市府過去8年政績乏善可陳，該如何讓市民相信未來侯友宜能夠做到？

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞指出，蘇貞昌被市民津津樂道的政績，包含1000甲的河濱公園及其中400甲的二重疏洪道，加上無數運動休閒設施，更別提綿延新北市120公里的自行車道，殊不知侯友宜辦公室只講二重疏洪道的一座溜滑梯，以及由台北市開始施作的YouBike。

黃韋鈞說，蘇貞昌當年提倡一鄉鎮一特產，讓許多台北縣特產連續3年成為國宴佳餚，任內推動面積超過1000甲的9大都市開發案，讓台北縣改頭換面；相較之下，侯友宜講簡易都更、選舉才出現的捷運都更，更離譜的是，竟然拿今年3月才剛通過條例的防災型都更來當已經完成的政績，再次顯露侯友宜團隊對市政的外行。

黃韋鈞說，一個政府的政績並不是首長個人的，而是首長所帶領市政團隊的綜合成績，同樣的新北市政府，同樣的公務員團隊，在蘇貞昌帶領下成績耀眼，所以，新北市長朱立倫和侯友宜執政7年多進步緩慢，絕對不是公務員的問題，而是首長的態度和決心。他質疑，過去8年朱侯團隊做不到的事情，要如何讓市民相信未來侯友宜能夠做到？