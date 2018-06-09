結合東奧正名活動 台聯首推議員參選人

2018-06-09 14:48

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為加強推動台灣與日本兩地的東京奧運正名連署活動，台灣團結聯盟今公布首位年底大選的高雄市議員參選人莊貽量。黨主席劉一德強調，台聯將以選舉推動東奧正名，參選人要被提名，需完成日本、台灣各1000份的東奧正名連署書。

台聯今召開記者會，公布台聯年底大選首位提名的高雄市左楠區議員參選人莊貽量，會中劉一德、前立委周倪安、莊貽量邀請台灣正名推進協議會會長水島總、幹事長永山英樹、東奧台灣正名小組召集人沈清楷等人出席「讚聲」。

劉一德指出，欲接受台聯徵召提名的參選人，應認同台聯黨綱「抗中保台、正名制憲、追求國家正常化」的理念與目標，並完成2020年以台灣為名義參加東京奧運的連署書台灣版與日本版各1000份以上，並簽具「忠誠切結書」、繳交新台幣50萬元的保證金，若5年內未脫黨或被開除黨籍者，將無息退還。

劉一德表示，莊貽量在10天內完成共2000份的連署書，是首位達標者，因此台聯決議提名支持。他說，未來將循此模式提名市議員參選人，每區最多1人，當選名額少的選區就不提名，盡量禮讓民主進步黨，大原則是泛綠不互相搶票。

劉一德及莊貽量在會中將連署書轉交給水島總、永山英樹。水島總表示，在東京推動的正名運動獲得相當好的反應，會如此做是因台灣受到不正義的對待，要出來發聲，且日本把台灣當成兄弟國，兄弟受苦難時，就應基於國家立場及正義伸出援手。

水島總說，他們誠摯地希望台灣能名正言順地以台灣名義參與東奧，他們也會與台灣朋友一起流汗、流淚，分享快樂與痛苦推動正名，日本已經有很多人知道台灣受到不平等待遇，也因此給這活動帶來很大的鼓勵。

永山英樹以中文表示，台聯及他們推動東奧正名，《人民日報》等中國官媒為此數度批評，這證明此運動有助於東亞和平；他也透露，在連署活動中，願意支持的人年齡層很廣，也有來自各國甚至中國的觀光客表達支持。