獨家》美金債券怎流入國民黨？ 黨產會詳查諸多疑點

2018-06-09 13:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會立案調查國民黨持有的美金債券，查出民國36年第二期美金公債，其會計價值等同現金，可做為銀錢業者放在中央銀行的存款準備金，但國民黨持有比例卻高達95%，黨產會現正調查是否「公的東西流到黨的手中」。

據黨產會最新調查，第2期美金公債共發行2900萬元，國民黨所持有的2500萬元美金債券，是在民國36年10月拿到，另外的400萬元美金債券，則由央行「中籤回收」分三期、各5%買回，總共回收15%，買回部分已被銷毀。

黨產會委員強調，在國共內戰兵荒馬亂時代，國民政府指示省或私人銀錢業者，攤派購買美金債券，同意可當作在央行的存款準備金使用，那黨產會就必須調查民國37至40年期間，在中央銀行第二期美金公債的存備情況。

「有發現諸多疑點！」黨產會委員透露，國民黨擁有的美金債券是民國36年入手，有高達9成5比例，但調查中央銀行售出狀況報告卻顯示，截至民國37年初為止，第二期美金債券央行只賣出幾百萬張，「時間點根本對不上」。

委員質疑，在數量上更有疑慮，國民黨擁有高達2500萬元的美金債券，那當初銀錢業者放在央行，做為存款準備金使用的美金債券，若都不在央行內，可能原因會是「錯誤交接」嗎？

據了解，黨產會另外已掌握，當年有一批第二期美金公債沒有對外發行，下一階段正著手尋找這批「失落的批號」，也不排除派人赴中國進行調查，及釐清該案是否與沉沒的太平輪有關。

黨產會委員抽絲剝繭分析說，整件事至今疑雲重重，當年有能力認購的是銀錢業者，國民黨怎有辦法拿出鉅資向國家購買美金債券，原本銀錢業者原留在央行的存款準備金，到底會是去了哪裡。

黨產會指出，調查是為了釐清歷史真相，將持續調查一切不合理之處，國民黨主張以此美金債券抵償八‧六億元追徵價金，但「兩岸人民關係條例」已規定，反攻大陸未成功前，該批債券「形同廢紙」。