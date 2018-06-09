台聯、友台日人水島總 共推「台日議員聯誼會」抗中

2018-06-09 12:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為加強台灣與日本的民間交流，以對抗中國統戰的壓力，台灣團結聯盟與台灣正名推進協議會會長水島總合作，共同推動「台日議員聯誼會」。台聯指出，這讓台日不只政府間關係，也加強民間交流，對抗中國無孔不入的統戰。

台聯黨主席劉一德、水島總等人今出席台聯主辦之「台聯首位新人正式提名記者會--用選舉推動台灣正名」記者會，在活動中，友台並協助推動台灣參與東京奧運正名運動的水島總，談及將與台聯合作成立「台日議員連線」。

水島總在會中提及，他與許多日本自民黨議員有往來，他曾向日本首相安倍晉三提過要組成「台日議員聯誼會」，安倍對此也表示非常贊同，因此他們計畫在今年秋天能成功組成，也希望未來與台聯黨主席劉一德一起打拚。

水島總在會後問答時指出，以安倍晉三個人來說，是非常喜歡台灣的，他斷言安倍是戰後73年來最關心台灣的日本首相，安倍也與美國總統唐納．川普展開對中國的戰略包圍網，這不只是站在戰略立場，也是保護盟友的立場。

水島總說，安倍晉三與川普都有意識到台灣對他們的重要性，也因此他強調「台灣就是台灣」，不是中國，要用民間的力量去推動。

劉一德指出，台聯未來所有議員都將加入「台日議員聯誼會」，這是一個連繫台灣與日本地方議員的聯合會，因為在中國強大壓力下，台灣與日本不能只有政府間的戰略關係，也讓台日民間的友好關係更進一步。

劉一德說，議員是兩國與民間最好的橋樑，不只地方，中央（議員）也需要。他強調，中國對台灣的統戰無孔不入，先前還把台灣的里長拉去中國旅行，因此獨派要急起直追，更加努力建立起台日間的友好連線。