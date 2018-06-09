台上合體、台下各自逛 丁守中：跟馬走在一起很好

馬英九與丁守中今天在台上合體。（記者郭安家攝）

2018-06-09 11:52

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨今早於前總統馬英九故鄉、文山區景華公園辦黨員慶生園遊會，並安排台北市長參選人丁守中與馬英九合體，公園內設L型面積的攤位棚，未料，媒體發現2人雖台上合體，但下台後各自逛攤位，在攤區中間交會。丁解釋，本來要趕下一場，然後路上被群眾攔下來、拉著拍照；由於他也遲到，趕到會場，也未迎接馬。

媒體問丁守中「跟馬英九走在一起票會不會比較多？」丁守中正要回答「我覺得跟馬總統走在一起，當然...」未料，丁守中後方的國民黨台北市婦工總會長連秀美「護馬心切」立刻搶答「也是加分」，聲音還蓋過丁。丁才接著說「當然是很好事情，馬是我們前主席、總統。」

對於沒和馬英九走在一起逛攤位，丁守中回應，「我要趕下一場，被群眾拉著照相」。連秀美又打圓場說，「被我擋住，歹勢。」至於是否跟馬不同調？丁則說，不會、不會，他跟馬老同學了，認識40年，沒看到他剛剛還敲馬肩膀？馬還說他要付廣告費，他們兩人是好朋友。

馬英九與丁守中仍在台上合體，馬致詞時則請黨員為丁守中掌聲鼓勵，指丁排除萬難選舉，獲得大家支持，相信一定可以馬到成功；他認識丁不只30年，對丁底細非常清楚，是負責任、能做事情的人，希望大家支持。

丁守中致詞則分享過去立法院16位超過100歲的老委員養生之道，讓台下黨工婦人聽了頻點頭。丁還批評台北市長柯文哲砍敬老金、最起碼尊重都沒有；此外，文山區進出不便，原來前市長馬英九、郝龍斌已規畫捷運環狀線，「柯文哲都不做，難怪交通堵塞」，而他會強力去做。未料，馬接冷笑話說，「以上是守中堂中藥鋪公益廣告，敬請參考。」

今天是馬英九與丁守中今年第三度合體，兩人昨則在指南宮見面，不過，昨記者詢問丁「未來會不會找馬掃街？」丁僅回應，謝謝、謝謝。