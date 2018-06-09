高中必修無二二八及白色恐怖 促轉會提12年國教新課綱4缺失

花亦芬說，刻意將白色恐怖排除在高中必修課程之外，教育部很明顯不想讓高中生更深入了解白色恐怖時代的事情。（資料照）

2018-06-09 09:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕十二年國教108新課綱將在明年9月實施，行政院促轉會審視草案後，發現課綱「窄化」轉型正義，更有「美化黨國體制」、「課綱條目未列入德國納粹大屠殺」、「高中必修無二二八事件與白色恐怖」、「稱追求轉型正義可能引發衝突」四大缺失，與促進轉型正義背道而馳，應加以修正。

促轉會委員、台灣大學歷史系教授花亦芬表示，轉型正義要能落實及推動，進而深化台灣民主，教育是最重要一環，審視新課綱、考試命題及教科書內容，是否刻意「窄化」轉型正義或不提白色恐怖，都是促轉會重要工作之一。

「新課綱應符合聯合國教育政策！」花亦芬表示，台灣應主動與世界接軌，聯合國教科文組織已在2017年頒布「關於納粹大屠殺與如何防範種族大屠殺的教育：政策指引」，規定國民教育要教納粹大屠殺歷史，應在課綱中清楚寫明，但108新課綱中，世界史未將德國納粹大屠殺列入，不符合教科文組織規範。

花亦芬指出，新課綱的當代台灣史國中課程，「中華民國統治體制的移入與轉變」條目，與轉型正義精神本末倒置，無助解決國民黨以訓政時期為藉口，打造起來的黨國威權體制，將無法從法律面談黨國體制如何被建構，不利處理威權遺緒，無疑在美化黨國體制。

「沒有實施憲政，就開始戡亂！」花亦芬強調，「中華民國憲法」雖在1947年12月25日施行，但國民黨政府早在同年7月就下令動員戡亂，1948年國民大會通過「動員戡亂臨時條款」，更用動員戡亂架空憲法，應改成「在訓政時期以黨領政打造黨國體制」，才能與「二二八事件與白色恐怖」條目銜接。

花亦芬提及，有國中歷史教師向她反映，許多教科書在歌頌訓政時期，不應再有誤導式教材；此外，白色恐怖雖有納入國中課程，但授課時數太少僅一堂課，如何了解二二八及白色恐怖？

她強調，高中必修課程未明定要上二二八及白色恐怖，僅在「追求自治與民主的軌跡-戰後的民主化追求與人權運動」條目說明欄，註明二二八事件期間遭殺害本土精英，明顯「窄化」轉型正義，討論二二八事件怎只侷限於本土精英，政治受難者及其家屬、加害者體系，難道不需要被關注。

花亦芬指出，刻意將白色恐怖排除在高中必修課程之外，國中當代台灣史課程也僅一堂課時間，「為何國中有，高中必修卻沒有」，教育部很明顯不想讓高中生更深入了解白色恐怖時代的事情。

花亦芬提及，新課綱也規劃，只有人文社會組高三學生，在「現代戰爭與國家暴力」選修課中，可認識國家暴力與轉型正義，但說明欄有大問題，對於「不正義」問題，只談「誰」該負責？完全避談組織責任。

離譜的是，該說明欄指出「可從1945年二次大戰戰勝國於倫敦會議所簽署的紐倫堡規章，及各國推動轉型正義的事例進行探究」，這完全搞錯轉型正義內涵，轉型正義並非戰勝國的戰利品，從紐倫堡規章下去談，是在誤導及窄化轉型正義。