獨家》平復司法不公 促轉會：二週內完成初步工作

2018-06-09 08:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為早日平反司法不公判決、開放政治檔案，行政院促轉會昨日在主委黃煌雄帶領下，參訪國發會檔案管理局，掌握國內政治檔案典藏情況；促轉會也研議，將先處理公家政治檔案，再徵集黨史政治檔案；在平復司法不公任務上，規劃二週內完成初步工作。

「檔案是一個開始！」 促轉會副主委張天欽接受本報訪問表示，在政治檔案部分，公家機關政治檔案可以先處理的，促轉會就會先處理，會比「政治檔案條例草案」立法還要快。

根據「促進轉型正義條例」規定，促轉會得主動調查政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案之情形，並經審定後，命移歸為國家檔案。

張天欽指出，目前黨史政治檔案部分還在研究，會比公家政治檔案「慢一點點」，徵集問題畢竟比較複雜。

此外，針對威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判的刑事案件，促轉會也將重新調查，藉以平復司法不法、彰顯司法正義。

張天欽強調，在平復司法不公任務方面，可分成「二二八事件、白色恐怖、法院維護權益」三大部分，這些會先處理，法律處理過的判決就會撤銷，尚需做公告及塗銷工作。

「會在二週內完成初步工作！」張天欽指出，這部分包含與各機關聯絡、取得政治案件資料、如何進行的規劃構思，已連續與二二八事件紀念基金會、國家人權博物館、文化部、法院取得聯繫，並調閱戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件資料，至於回復權利部分，將在法院進行。

張天欽提及，促轉會兩年運作時間而已，工作速度都會很快，將在取得資料後，按照促轉條例規定的任務執行。

國發會副主委曾旭正則表示，促轉會委員來訪主要是了解政治檔案在庫房的收藏情況，目前在新莊的館藏國家檔案長度有20公里長，另收藏幾萬張照片資料。

曾旭正提及，目前規畫在林口興建的國家檔案館，基地面積高達2公頃，預定2022年落成完工，屆時館藏目標是100公里長度，也將與目前一樣辦理展覽，相關政治檔案在條例立法後，將移至林口新館供給民眾調閱。