被統戰？ 北市「3民主義」國小 將赴中參加少年先鋒

2018-06-09 07:25

交流主打「兩岸一家親 共圓中國夢」

〔記者郭安家／台北報導〕台北市的「三民主義」國小學生繳費去上海參加「中國少年先鋒隊」辦的交流活動以「共圓中國夢」？

家長質疑洗腦 「不如中國先撤飛彈」

台北市立的民族、民權、民生等三所以三民主義為校名的國小，將有四十位小學生在七月一日赴上海參加「中國少年先鋒隊」主辦的「海峽兩岸和平小天使交流活動」，與上海復旦大學附屬小學交流。因往年活動打上「兩岸一家親、共圓中國夢」文字，有家長質疑搞洗腦，與其弄什麼兩岸和平小天使，不如中國先撤飛彈。

台北市議員許淑華質問，中國對台灣文攻武嚇，台北市長柯文哲還高唱「兩岸一家親」，如今難道還要讓對岸教導我們的小孩「共圓中國夢」嗎？難怪家長反彈。

根據新華社報導，去年北京的「兩岸和平小天使交流活動」，主辦方是「中國少年先鋒隊」全國工作委員會、台灣企劃人協會、中華全國台灣同胞聯誼會。活動從一九九二年舉辦迄今，交流儀式上，螢幕看板除顯示「兩岸一家親」，更有「共圓中國夢」幾個大字。

今年一月，中國小學生回訪台北民族國小辦營隊，儀式活動也大剌剌掛上「兩岸一家親」，可能怕在台灣招致反感，「共圓中國夢」五字變成「共築民族情」，兩岸小朋友交錯坐著擁抱對方。

中國共產黨的先鋒組織

中國少年先鋒隊是中國共產黨的先鋒組織，其章程強調：「是少年兒童學習中國特色社會主義和共產主義的學校，是建設社會主義和共產主義的預備隊。」

民族國小校長︰未配合市長演出

外界擔心有「假交流，真洗腦」疑慮，但擔任團長的民族國小校長黃耀農受訪說，不必解讀成「配合市長演出」，大家很清楚就業市場、競爭對手及合作夥伴在哪？就算政治人物也不敢保證自己孩子未來不會去中國工作，學校目的是讓孩子儘早看不同國家，增加國際視野，建立平台找機會，今年已去過日本、新加坡、澳洲。

北市教育局︰活動無關雙城論壇

家長指出，交流活動主旨寫「促進兩岸孩子互相了解，讓孩子體驗上海生活」，一人團費達三萬元，包含上海復旦大學附屬小學接待家庭孩子十二月回訪台北的接待費用。但有家長質疑，若要搞兩岸和平小天使，不如中國先撤飛彈，和平立馬達成。

教育局主秘陳素慧表示，該活動無關台北、上海雙城論壇，教育局推「全球移動力」計畫，讓小學生體驗不同城市的生活，前往的不只是中國，還有英國、新加坡、馬來西亞，教育局都有列管。