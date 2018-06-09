AIT遷入新館首位處長 酈英傑內定接任

2018-06-09 07:08

〔駐美特派員曹郁芬／華府8日報導〕據了解，美國在台協會（AIT）台北辦事處前副處長酈英傑（Brent Christensen）內定接替梅健華出任AIT台北辦事處處長，蔡英文政府已同意酈英傑的任命，並循外交管道告知美方。

酈英傑曾在馬政府任內駐台

職業外交官出身的酈英傑曾在馬英九政府任內駐台，與台灣朝野關係良好，若無意外，他將成為AIT遷入新館的首位處長。消息人士表示，華府對於梅健華的繼任人選應是政治任命還是職業外交官一直有辯論，包括前眾議員邵建隆都曾是考慮對象，但外交圈相信，根據以往的經驗，最重要的還是新處長對強化美台關係有熱情，有創意。

梅健華將於今夏返美

台北AIT新館的落成典禮將於12日舉行，梅健華大功告成後將於今夏返美，梅建華為了新館落成還入境問俗地請教台灣風水師選了良辰吉日。

羅伊斯是否來台有變數

外交人士日前透露，美國將派主管教育與文化的助卿羅伊斯出席落成典禮，不過了解內情的人士表示，在川普與北韓領導人金正恩舉行峰會前夕，白宮對於台灣政策趨於謹慎，羅伊斯能否成行最終還要川普本人同意。一位外交官說，羅伊斯踏上台灣土地之前，都還有變數。

酈英傑於2012年8月至2015年8月擔任AIT台北辦事處副處長，並在前任處長司徒文卸任，新任處長馬啟思就任前，暫代處長一職。酈英傑從2015年8月至2017年6月在夏威夷的Daniel K. Inouye安全研究亞太中心擔任外交政策顧問，目前負責國務院資深官員的生涯規劃與發展。

根據國務院資料，在接任美國在台協會副處長之前，酈英傑曾自2010年9月起擔任美國國務院台灣協調處處長。在此之前，他也曾在美國駐北京大使館擔任負責環境、科技、和衛生事務的參贊，並曾以美國政治學會國會研究員的身分，擔任參議員奧林匹亞‧斯諾的幕僚之一。其他的一些海外派駐經驗包括了南非、香港、和台灣。

在加入美國外交行列之前，酈英傑曾在美國空軍擔任上尉軍醫。酈英傑為一名資深外交官，國務院並多次頒獎肯定他傑出的表現。酈英傑於奧勒岡衛生科學大學取得牙醫學位，並擁有喬治‧華盛頓大學碩士學位，以及楊百翰大學中文學士學位。