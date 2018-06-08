QS大學排名官網台、清大遭掛五星旗 抗議後成功更正

英國QS全球高等教育分析機構網頁晚間全面撤下國旗，改以「Taiwan」稱呼我國。（翻攝自英國全球高等教育分析機構QS）

2018-06-08 23:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕英國全球高等教育分析機構QS（Quacquarelli Symonds）昨天公布全球大學排名，台灣分別有台灣大學與清華大學入選前200名，不過，QS官網卻被網友發現，應掛有中華民國國旗的區位，全變成中國的五星旗。經我國政府部門向QS抗議後，晚間QS官網已撤下中國五星旗，並在「所在地」（Location）的欄位，全面撤下國旗，改以各國國名稱呼，其中QS標示台灣各大學所在地為「Taiwan」。

外交部對QS採取明快作為，立即更正對我國不當標示的勇氣及善意深表謝意，也期盼其他國際機構及跨國企業也能秉持道德勇氣，抗拒中國的施壓霸凌。

英國全球高等教育分析機構QS昨公布最新排名，台灣有多所學校上榜，昨天官網上仍可見台灣國旗，不過今日已全數換成中國的五星旗。

外交部稍早藉此事向國際社會喊話，強調中國政府向各國企業及文教機構強行輸出政治審查的蠻橫行徑，絕不應被忽視或縱容，否則民主、自由、人權等普世價值，將遭受嚴重侵蝕。