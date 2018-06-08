陳其邁拜訪湖內與燕巢 聆聽基層心聲

2018-06-08 23:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委陳其邁今前往高雄湖內、燕巢東燕社區，展開「智慧城市、經濟首都」傾聽之旅，他懇託鄉親讓民進黨贏得市長選舉與議會過半，讓「陳菊好棒，其邁接棒」，高雄建設可以一棒接一棒。

今出席湖內場有前內政部長余政憲、立委邱志偉、議員陳明澤、議員參選人黃明太，多位農會代表與當地里長﹔燕巢場則有立委邱議瑩、陳政聞議員服務處代表、高閔琳議員服務處代表、市議員翁瑞珠、燕巢在地里長、農會代表。

陳其邁表示，湖內是高雄養殖重鎮，昨天虱目魚價一台斤賣67元，比去年同期50元好，鰻魚價格也比去年進步。

他強調農、漁民大小事，中央和地方政府一定會負起責任，當市場機制需要介入調節，他一定會義不容辭，跟農、漁民站在一起。

陳其邁進一步指出，過去前市長陳菊跟市府團隊把很多預算，投入在湖內地區治水、道路改善和增加公園綠地，未來他會繼續推動未完成的工作﹔同時全力改善交通、提升生活品質、引入就業機會，讓湖內更加繁榮。

在燕巢場，陳其邁表示燕巢在地有五所大學，對高雄科技發展是重要的人才培養中心，當地包括連通國道十號、國道一號和國道三號等聯外道路要規劃好，建構燕巢成為名符其實的高雄大學城，並結合橋頭第二科學園區，強化產學連結，加強研發動能。

陳其邁表示，若有機會擔任市長為民服務，針對燕巢的都市計畫會做通盤檢討，他要打造好生活的智慧城市，以最有效率、快速方式來服務市民。