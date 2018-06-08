否認吳音寧要被拔 洪耀福要吳「勇敢面對講清楚」

2018-06-08 21:49

〔記者郭安家／台北報導〕有媒體報導台北農產運銷公總經理吳音寧6月21日前將被民進黨拔掉，民進黨秘書長洪耀福今晚表示，對該報導感到很訝異，至少他並沒有聽聞這樣傳聞，現階段幫吳音寧把是是非非、曲曲折折講清楚，讓社會理解這過程。媒體追問台北市長柯文哲是否加入北農風暴政治操作？洪未正面回應，強調這跟選票沒有關係。

對於柯文哲是否也政治操作吳音寧，洪耀福表示，北農董事長是副市長陳景峻，總經理跟董事長應通力合作來讓社會理解，兩人之間不能切割，兩人要面對現在爭論，一起把事情講清楚。

至於柯文哲操作此議題是否有藍營選票？洪耀福則說，這跟選票沒有關係，到底吳音寧經營好不好、做得好不好、稱不稱職，這是重要的事情，相信吳應是非常稱職、能力非常好、品德操守非常好的總經理，只是在面對議會攻防，比較沒有經驗，給社會感覺好像反應慢一點。但他相信吳對農業理解，長期在農村經驗，相信有能力做好北農的事情。

洪耀福也隔空對吳音寧說，不要覺得委屈，就勇敢面對講清楚。

洪耀福、民進黨台北市長參選人姚文智今晚都參加民進黨台北市黨部主委黃承國卸任感恩餐會。姚文智也提到，這裡面有太多政治操作，柯文哲卻在其中當成笑話在看，不適領導風格，晚間臉書又改變方向，像川劇變臉一樣，這樣政治風度、面對問題的方式不好好作為，如吳音寧是清白，大家應該還原真相、清白。

媒體也詢問柯文哲是否在吳音寧風波做政治操作？姚文智表示，大家應該看得很清楚吧！裡面操作痕跡包括不同勢力，無非要抹黑民進黨。