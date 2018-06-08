化粧品管理法立法 中部業者公聽會上表達心聲

2018-06-08 22:50

〔記者陳建志／台中報導〕《化粧品衛生安全管理法》今年4月10日完成3讀，除要求產品上市前須完成產品登錄、建立產品資訊檔案，製造場所也須符合GMP標準，並大幅提高違規化粧品廣告處罰，最高可處5百萬罰鍰，嚴重甚至可要求歇業、廢止登記，為聽取業者心聲，立委何欣純今天下午邀請衛福部食品藥物管理署等單位和業者座談，業者希望初期以輔導代替處罰，訂定子法時也能考量台灣小工廠多的現況。

立委何欣純表示，《化粧品衛生安全管理法》今年4月10日完成3讀，並在5月2日由總統公布，正式取代施行40多年的《化粧品衛生管理條例》，因修改幅度大，且提高罰則，對於為數眾多的中部化粧品業者造成衝擊，今天特別邀請食藥署和工業局等官員向民眾解釋新法實施期程，以及相關規定，並聽取業者心聲。

出席的台中市化粧品商業同業公會理事長王金源，雖肯定新法讓業者可以提升生產的環境和技術，有利未來外銷，但希望也能正視台灣有較多小規模工廠的現況，在實際執行時做彈性調整，並希望地方政府執行時調整心態，能以輔導取代處罰。

有業者則認為，新法要求化妝品工廠都要符合GMP標準，但台灣不少相關工廠，都是員工在10人下的小工廠，要業者一次在土地、廠房做出鉅額投資，恐非人人做得到，嚴格執行將讓部分業者無法生存，甚至成為地下工廠，提醒政府需重視新法實施後的負面效應，更不滿將化粧品列為化學類。

食藥署科長洪國登表示，此次立法對於化妝品產業確實是大變革，但因包括歐盟、東協都要求化粧品進口一定要符合GMP標準，台灣若想外銷和世界接軌，一定要走這條路，強調包括產品登錄、建立產品資訊檔案，製造場所須符合GMP標準，全法實施有3到8年的緩衝期，將會全力輔導業者，也會持續和學校合作，培育產品安全性評估的相關人才。

立委何欣純允諾，針對化粧品歸在化學類，將和相關部分研究解套，對於新法中將免工廠登記的手工皂除外，主要是考量台灣社福團體有許多庇護工廠生產手工皂，希望相關單位能對外說明清楚，避免造成誤解，全法實施前也能做好配套，降低對業者的衝擊。