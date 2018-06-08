獨家》青壯派藍委隨馬、洪槓黨中央 林為洲：德不孤必有鄰

2018-06-08 22:11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國國民黨新竹縣縣長人選陷入全民調「制度之爭」。黨主席吳敦義暗諷黨籍立委林為洲具綠營背景，但前任黨主席洪秀柱、馬英九陸續出面「挺制度」，黨內多名青壯派立委再度「尬廣跟上」，口徑一致地與黨中央「唱反調」，質疑黨中央「因人設事」，讓林為洲讚嘆「德不孤，必有鄰」。

國民黨僅剩新竹縣尚未完成縣市長人選提名，陷入全民調與否的「制度之爭」。儘管吳敦義2日以「去看看他過去的紀錄」強硬質疑林為洲的政黨背景，但國民黨前主席洪秀柱、馬英九先後出面「挺制度」，與吳唱起反調。如今不只黨內大頭，立法院黨團的青壯派立委們，也出現與黨中央不同的「異音」。

某不具名的國民黨不分區立委認為，初選制度應一致，況全民調機制是當初黨中央決議的，若要有不同作為，就應在10月份公布遊戲規則前，像民進黨一樣說明哪些縣市可以採徵召，而且新竹縣也不是最近才選情複雜，應提早說。

該立委反問，若真要這樣做（不採全民調），當初爭取代表國民黨參選台中市長的立委江啟臣，民調僅落後對手盧秀燕6%，是否也可主張不走全民調？大家爭取的就是一個制度，「這是在挺制度，不是在挺誰。」

對於此次制度之爭是否可能影響2020年立委選戰及提名？他直言「絕對會！」就是因為這樣，黨內立委們才會發出不同的聲音，新竹縣選區藍大於綠還能搞成這樣，這當然會有影響。

某國民黨北部區域立委認為，新竹縣選情固然複雜，但黨中央宣布全民調原則在先，在剩一個縣市未提名狀況下改變現有制度，恐讓人覺得是因人設事、是為不讓民調最高的候選人初選而刻意變更賽制，不利於制度建立。

他認為，林為洲過去為黨團付出不亞於其他同仁，以背景為由「卡洲」有失大黨風範。黨中央若認為林在地方上的問題會影響選情運作，就應在初始建立個別選區提名或徵召原則，而非剩一個選區時才調整，否則先前國民黨批評民進黨新北市提名黑箱，現在該如何自圓其說？

某國民黨中部區域立委指出，對於候選人來說，當然都希望能照制度走，若有什麼考量，是否有做到充分溝通？黨內立委還是希望可以有一致性，能取得最高共識較重要，黨有黨的制度，候選人們也都希望能有公平的機制。

林為洲嘆道「德不孤必有鄰！」他支持馬總統說的「回歸制度面」，他態度從頭到尾都是「按照制度走」。他說，去年訂的提名辦法這時才改變規則，不恰當也無適法性，對國民黨的誠信及候選人都有不利的影響。

林為洲強調「8月27日前黨都還有機會」，既然之前中常會能臨時動議更改規則，希望十三日能再次決議回歸制度面，他會繼續爭取，不放棄任何爭取提名的機會，希望黨中央考量觀感及誠信，回歸全民調制度。