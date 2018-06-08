黑鷹失聯機工長遺孀6/1生女兒 內政部安排移民署工作

2018-06-08 18:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部長葉俊榮今天（8日）下午到台南官田探視在敬鵬大火中身受重傷的消防員呂宗郁，關心療養康復情況。另外，在內政部空勤總隊長董劍城陪同下，葉俊榮也到高雄探視空勤總隊黑鷹直升機失聯機工長陳冠宏的遺孀黃靜愉，並已安排她到高雄的移民署南區事務大隊服務。

葉俊榮探視 贈送金鎖片

據了解，黃靜愉已在6月1日於高雄住家附近醫院順利生下小寶寶，體重約3100公克。

內政部說，部長葉俊榮今天特別準備了一條天使翅膀造型的金鎖片，給黃靜愉剛出生的小女兒，希望在天上的冠宏就像天使一樣，時時刻刻守護著這個家，也希望剛出生小寶寶像個可愛小天使，為家中增添喜氣。

葉俊榮說，空勤總隊是政府唯一的公務航空機隊，肩負政府各項空中緊急勤務的重責，每位工作同仁就像是自己的家人，對黃靜愉後續工作上照顧，已安排到高雄地區移民署南區事務大隊服務，要讓內政部的照顧延續下去，關心永不間斷。

探望呂宗郁 寫卡片鼓勵

此外，桃園市消防局隊員呂宗郁在傷勢穩定後，日前出院返回台南官田老家靜養。葉俊榮今天下午也特別偕同台南市長李孟諺、消防署長陳文龍等人探望，得知他目前身心恢復狀況良好，將於本月下旬重返工作崗位後，感到相當欣慰。

內政部說，葉俊榮在現場手寫卡片，鼓勵呂宗郁「正向陽光 成家立業」，並提醒消防人員要格外注意自身救災安全，並請消防署對於救災不幸傷亡的消防同仁及眷屬，要持續予以關心及照護。