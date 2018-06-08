F16後備戰士參加漢光 鄧德謹：為國賣力非常驕傲

戰機演訓畫面。（圖取自空軍司令部臉書影片）

2018-06-08 18:32

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍F16戰機退伍的飛官鄧德謹，退伍後響應軍方政策，擔任F16戰機的後備戰士，並且參與此次漢光演習，他在空軍司令部今天推出的影片中強調，有機會為國賣力，甚至是為國賣命，是非常驕傲的事。

空軍司令部臉書專頁今日推出「捍衛領空，不分你我」影片，以退役飛行員鄧德謹為影片主角，訪問他以「後備戰士」身分重回飛行線，並參演漢光演習的心路歷程。

影片中除了有F16戰機發射飛彈的畫面，更有從座艙中拍到戰機飛行員中與另3架戰機同框演訓的畫面，相當珍貴。

鄧德謹在影片中指出，這次漢光演習，規劃他擔任戰備任務，參與海空聯合的演習任務，這需要長年經驗的累積，才有辦法執行。

他要告訴國人，捍衛家園，無論現役或退役，都責無旁貸。

鄧德謹說：「國家若真的有戰事要發生，一般民眾可能沒有這個機會，但是我覺得，我有這個機會可以繼續為國賣力，甚至到賣命的程度，是讓自己感覺非常驕傲的一件事情。」

空軍司令部表示，無時無刻，空軍備戰不分你我，即使退役為民，軍民齊心，只要國家有需要，仍然挺身而出，為國家犧牲奉獻；空軍飛行員經歷各種挑戰與磨練，保家衛國，責無旁貸，永不止息捍衛國家領空安全。

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