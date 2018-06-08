僑委會「海外搭橋」 蔡英文：做外交年輕人也要挑起責任

總統蔡英文勉勵學員於海外參訪期間，加強與僑胞聯繫，並向外國友人行銷台灣。（記者叢昌瑾攝）

2018-06-08 16:56

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文下午出席僑委會「台灣青年海外搭橋行動」活動，總統致詞時提到，她過去對僑委會的印象是「感覺老老的」，但今天看到各位年輕人，感覺有點不一樣，是充滿熱情的易燃物；蔡英文並說，過去做外交都是大人在做，如今年輕人也要挑起這個責任，這對國家來說是很新的嘗試，她覺得很好。

由僑委會主辦的「107年僑委會台灣青年海外搭橋行動啟航」活動，今下午邀請總統蔡英文出席致詞及授旗。此搭橋計畫為第2年辦理，共計有200名學員、將前往12國25個城市，進行為期7天的參訪行程。

蔡英文致詞時提到，一個國家是否有力量，很多時候反映在僑民在僑居地發揮的影響力，她相信這次搭橋計畫要前往的幾個國家，當地僑民都有很多機會替台灣發聲、利用他們的力量支持台灣；蔡英文並提到，僑民是國力的延伸，也是台灣拓展實質外交不可或缺的重要力量，盼今年擴大舉辦的搭橋計畫，能讓台灣年輕人認識在這些地區的僑民，把台灣最新發展傳遞出去、也帶回僑民在海外奮鬥的故事。

總統並提到，這次搭橋計畫去的地方「都不是很新鮮的地方」，盼明年能增加前往非洲拜訪；總統也說，她前陣子第一次到非洲，「非洲真的很漂亮」，她並開玩笑表示，要小心不要被獅子老虎咬一口。

蔡英文在致詞的最後提到，台灣近期在外交空間上確實遭到中國打壓與挑戰，但台灣並沒有因此灰心喪志，也不會屈服不合理要求，而是要對台灣、對世界保有熱情，勇敢走出去，「這就是台灣人的精神」；她並鼓勵在場同學，帶著熱情、勇氣替台灣發聲。＃