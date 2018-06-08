郝龍斌剛從中國回來 洪秀柱明率團赴「雲台會」見劉結一

2018-06-08 16:48

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌率團赴中國福建參加「海峽論壇」，會見中國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一，昨天返台，前國民黨主席洪秀柱明天（9日）就緊接著率團到雲南出席「雲台會」開幕式，並與劉結一及雲南省委、昆明市委等雲南領導會談，盼促雲南省府落實中國國台辦31項措施。

洪秀柱辦公室發言人李昶志說，雲台會以「共享『一帶一路』機遇，深化台灣與雲南融合發展」為主題，「一帶一路」正在起飛，兩岸同文同種，台灣本應最能搭順風車，「站在巨人的肩膀上順勢而飛」，但民進黨政府幾乎無感，很多國家都想參與中國的「一帶一路」，台灣卻因兩岸互信基礎受到侵蝕與影響，無法搭上便車，相當可惜。

李昶志還說，洪秀柱此行還會到「國殤墓園」，拜謁中國遠征軍抗日陣亡將士，因為洪秀柱心中有無限感慨，當年國、共兩黨放下成見，攜手為國家拋頭顱、灑熱血，共同抵禦日本的侵略，時至今日，雖然中華民族已不再有外國的武力侵略，「然而歐美等國，依然不願坐視中華民族的偉大復興與崛起而處處打壓。」

李昶志說，洪秀柱此行期盼雲南省府，落實國台辦宣布的31項措施，並對在雲南打拚的台灣人，無論是求學、就業及創業，都能建立完備的急難救助管道。

洪秀柱此行有35人隨行，成員涵蓋其黨主席任內黨務幹部及中小企業主與CEO。