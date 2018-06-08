接彰化副縣長？ 彰市長邱建富這樣回答...

2018-06-08 14:52

〔記者湯世名／彰化報導〕邱建富將接彰化縣副縣長？民進黨彰化縣黨部今天舉辦新、卸任主委交接，新任主委的彰化市長邱建富強調，他上任後有3大任務，首先是完成年底「縣長連任、議會過半、5合一全壘打」目標，並加強民進黨的形象宣傳，以及加強組訓，為黨培植更多人才。由於他接任副縣長的傳聞不斷，他也否認傳言，並強調會把市長「做好、做滿」。

民進黨今晚將在彰化市舉行彰化縣黨部第15、16屆主委交接典禮，預料將有800多人與會，儀式將由民進黨中央黨部副秘書長徐佳青監誓與監交，由邱建富宣誓就職，並和卸任的黃振彥完成交接儀式。

已連任兩屆彰化市長的邱建富，過去曾3度參選民進黨彰化縣黨部主委，卻都以些微票數落敗，今年5月27日以3478票的高票，順利當選。

在兩任的彰化市長任內，邱建富針對懸宕20年以上的40項市政建設，克服萬難，成功解決了其中的37項，包括「率先實施市區路邊停車收費」、「第二納骨塔興建工程」、「曉陽路、中華西路口截角工程」等。此外，又積極推動鐵路原線高架化、台中捷運延伸彰化市、彰化市污水下水道、原第二停車場BOT規劃案等，與縣長魏明谷等人合作向中央爭取的重大建設經費近700億元；同時，規劃5大觀光軸線，讓彰化市觀光人數逐年快速成長。

外傳邱建富也將接任彰化縣副縣長一職，對此邱建富強調，地方確實有此傳聞，但「一個人的能力有限」，他既是彰化市長，又是縣黨部主委，不可能再去接副縣長職位，他將在今年12月25日卸任，一定會「做好、做滿」。