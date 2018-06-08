未否認找張善政任主委 丁守中再喊「中華民國止跌回升」

國民黨台北市長參選人丁守中參加台北市婦女工總會後援會成立大會。（記者郭安家攝）

2018-06-08 14:07

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今上午參加台北市婦女工總會後援會成立大會，對於是否由前行政院長張善政擔任競選總部主委？丁受訪並未否認此事，指張曾擔任他於黨內初選的總顧問，也會多方面請益借重張的經驗，確定競選總幹事、主委人選後會統一公布。

媒體也問丁守中「傳言你落選對立委蔣萬安有利？」丁說，沒有聽說過這樣傳言，大家只有說國民黨要團結，2018勝選才有2020。

丁守中致詞時除推銷政見，也指前台北市長郝龍斌任內台北人口是正成長的，現在柯文哲執政3年多台北人口負成長，去年減少0.42％，他一定要讓台北人口紅利增加，大力提升小孩出生率。

丁守中還說，過去10年，上海實質國民所得成長285％，首爾也成長57％，台北市民實質成長收入只有11％，過去3年上海成長33％實質所得、首爾也成長11％，台北市倒退6％；他會加強拚經濟、發展、創新創業，拚招商引資，他絕對不會反商，會創造勞工跟企業雙贏的城市。

丁守中批評，民進黨中央執政不拚經濟發展民生，每天都在拚台獨、政治鬥爭，造成社會撕裂、族群對立、經濟蕭條、兩岸緊張，2年斷交4個國家，造成我們國際邊緣化，至於柯文哲執政也毫無進展，「今天中華民國要止跌回升、台灣振衰起敝，就從贏回首都開始，大家說好不好。」