台史兩國簽經濟合作協定 蔡英文：孤立主義從不在考慮中

2018-06-08 14:13

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天在總統府會晤史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王，並與國王共同見證兩國經濟部長簽署「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府經濟合作協定」，盼持續深化各項合作，共創雙方人民福祉，隨後並以國宴款待對方，蔡總統在會晤致詞時強調，台灣的國際參與雖然很困難，但是「孤立主義」從來都不在考慮之中。

這項協定是以加強雙邊經濟、貿易、技術、投資領域合作及追求環境保護為目的，以確保永續發展，期盼透過此一協定，促進兩國人民福祉，為雙邊創造互利互惠及雙贏局面。

蔡英文致詞表示，1個多月前訪問史瓦帝尼期間，她感受到國王勤政愛民，受到人民的愛戴。同時，也聽聞史瓦帝尼爭取到2020年非洲聯盟峰會的主辦權。在國王的領導下，史瓦帝尼已經躍升為非洲具有影響力的國家之一。

蔡英文指出，今年是史瓦帝尼獨立建國50週年，也是台灣與史瓦帝尼建交的第50年。她與國王一起見證兩國簽署經濟合作協定，深化彼此的經貿交流。此外，她承諾過、也親自去看過的技術學院獎學金計畫及婦女就業溫室計畫，也會持續推動。

談及史瓦帝尼長期以來在國際社會對台灣的支持，蔡英文也表達誠摯謝意，並強調，台灣的國際參與雖然很困難，但是「孤立主義」從來都不在考慮之中，我們不做惡質的金錢外交競逐，但也不會自絕於國際社會。

蔡英文說，我國有能力，也有意願為國際社會做出更多貢獻。無論是台灣自己，或者是與其他國家、國際組織合作，我們的合作計畫一定會跟友邦充分討論、共同規劃，並且要讓友邦人民真正感受到改變，這樣的外交，才是「踏實外交」。

恩史瓦帝三世表示，史瓦帝尼希望逐步邁向已開發國家，而台灣的發展經驗是史國良好的學習對象，特別是在蔡總統的領導之下，執政團隊與民眾有良好的溝通，政府政策也獲得人民支持，顯示蔡總統卓越的領導能力，以及執政團隊極具效率，因此，希望未來能與台灣政府有更多的交流與合作。

恩史瓦帝三世也提到，台灣可以說是他的第2個家，儘管台灣的國際參與受到限制，但是不論未來會面臨何種挑戰，史瓦帝尼身為台灣長期以來的朋友，一定會繼續支持台灣，讓國際社會了解台灣的傑出貢獻。

  • 總統蔡英文今天在總統府以隆重軍禮歡迎史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨王妃一行。（記者黃耀徵攝）

    總統蔡英文今天在總統府以隆重軍禮歡迎史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨王妃一行。（記者黃耀徵攝）

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