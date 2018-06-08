台史兩國簽經濟合作協定 蔡英文：孤立主義從不在考慮中

2018-06-08 14:13

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天在總統府會晤史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王，並與國王共同見證兩國經濟部長簽署「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府經濟合作協定」，盼持續深化各項合作，共創雙方人民福祉，隨後並以國宴款待對方，蔡總統在會晤致詞時強調，台灣的國際參與雖然很困難，但是「孤立主義」從來都不在考慮之中。

這項協定是以加強雙邊經濟、貿易、技術、投資領域合作及追求環境保護為目的，以確保永續發展，期盼透過此一協定，促進兩國人民福祉，為雙邊創造互利互惠及雙贏局面。

蔡英文致詞表示，1個多月前訪問史瓦帝尼期間，她感受到國王勤政愛民，受到人民的愛戴。同時，也聽聞史瓦帝尼爭取到2020年非洲聯盟峰會的主辦權。在國王的領導下，史瓦帝尼已經躍升為非洲具有影響力的國家之一。

蔡英文指出，今年是史瓦帝尼獨立建國50週年，也是台灣與史瓦帝尼建交的第50年。她與國王一起見證兩國簽署經濟合作協定，深化彼此的經貿交流。此外，她承諾過、也親自去看過的技術學院獎學金計畫及婦女就業溫室計畫，也會持續推動。

談及史瓦帝尼長期以來在國際社會對台灣的支持，蔡英文也表達誠摯謝意，並強調，台灣的國際參與雖然很困難，但是「孤立主義」從來都不在考慮之中，我們不做惡質的金錢外交競逐，但也不會自絕於國際社會。

蔡英文說，我國有能力，也有意願為國際社會做出更多貢獻。無論是台灣自己，或者是與其他國家、國際組織合作，我們的合作計畫一定會跟友邦充分討論、共同規劃，並且要讓友邦人民真正感受到改變，這樣的外交，才是「踏實外交」。

恩史瓦帝三世表示，史瓦帝尼希望逐步邁向已開發國家，而台灣的發展經驗是史國良好的學習對象，特別是在蔡總統的領導之下，執政團隊與民眾有良好的溝通，政府政策也獲得人民支持，顯示蔡總統卓越的領導能力，以及執政團隊極具效率，因此，希望未來能與台灣政府有更多的交流與合作。

恩史瓦帝三世也提到，台灣可以說是他的第2個家，儘管台灣的國際參與受到限制，但是不論未來會面臨何種挑戰，史瓦帝尼身為台灣長期以來的朋友，一定會繼續支持台灣，讓國際社會了解台灣的傑出貢獻。