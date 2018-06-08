議員選將批藍營栽贓政府 揪團買木瓜助農

2018-06-08 14:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 今年氣候穩定、水果盛產，高市議員參選人林智鴻批評國民黨以10年前「旗山倒香蕉」舊照移花接木，作為政治鬥爭的手段，栽贓政府、傷害農民，他今與赤山在地里鄰長，一起「揪」團購買在地木瓜，協助基層農民度過難關。

林智鴻表示，當農民面對產量過剩，政府正積極以多元行銷等方式回穩物價，在野黨竟以此作為政治鬥爭題材，讓問題失焦，甚至還拿10年前「旗山倒香蕉」舊照，移花接木栽贓政府、傷害農民，令人深感遺憾。

林智鴻指出，與其隨口水戰起舞，不如結合里鄰社區力量「揪」團購，團結一致打通銷售管道，並以合理價格支持在地農民，用新台幣集體讓木瓜下架。

他說，這次發起團購的靈魂人物就是鳳山區文山里現任里長蘇天祺，及志工隊隊長、文山里長參選人黃惠玲，他們平時對於社區弱勢與長者關懷不遺餘力，成功凝聚里內互助互愛精神，此刻看到農民困境，同理心油然而生，借助林智鴻過往在市府新聞局行銷城市的經驗，邀請他在赤山地區共同發起此項團購，讓社區民眾有機會共襄盛舉。

林智鴻說，鳳山雖並非以農業為主的行政區，但卻也是南部農產運銷的重要樞紐之一，也有許多市民都是農村子弟出身來到鳳山打拚，未來進入議會也會促請有關單位正視有關產銷問題，他與蘇天祺、黃惠玲都盼望以此次團購拋磚引玉，讓各界重視農民辛勞，愛用台灣農產品，聚焦民生經濟問題，提出解決方案。