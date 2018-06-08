又失言？ 柯P：我當市長後公務員都變聰明了

柯文哲今天（8日）中午與工務局長彭振聲舉行直播便當會，柯意外脫口，「柯文哲當市長以後，公務員都變聰明了」。（圖擷取自臉書）

2018-06-08 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲上週宣布任內已還債520億元，並自豪是「史上民選首長的最高還債紀錄」，遭到外界批評是因為沒有建設才有錢還。柯文哲今天（8日）中午舉行直播便當會說明，卻意外脫口，「柯文哲當市長以後，公務員都變聰明了」。

柯文哲認為，有人質疑能還債是因為沒有建設才有錢還，這對台北市工務局長彭振聲很不公平，因為北市的大小改變，從北門廣場到建成圓環，從文山區防洪工程到環南市場改建，都和工務局有關係。

對於文山區的淹水問題，柯文哲表示，以前的政府治水，只是將堤防加高，但是單一事件不可能解決所有問題，必須做好上游的水土保持、中游的分洪、下游的抽水機和堤防，多管齊下才能成功。

彭振聲指出，原本文山區防洪工程是23億，預計要將一座學校的預定地做成滯洪池，但是土地徵收就要10億，後來跟憲兵司令部協調，借用憲兵營區的土地免費，最後整個工程只用了8億，也就是「減少經費，卻達到同樣的目的」。這時柯文哲卻插嘴說，「簡單的講，柯文哲當市長以後，公務員都變聰明了。」

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