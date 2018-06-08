市府單位配合查帳被質疑 北市府：有資格去瞭解

2018-06-08 13:39

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧，因業務費使用狀況引起爭議後，台北市政府派出監察人與市場處等單位赴北農查帳，遭到農委會副主委陳吉仲質疑違反公司法。但台北市副秘書長陳志銘上午說明， 監察人是獨立行使職權，按照公司法規定本來就可以，而市場處是北農的上級監理機關也有資格去瞭解。

北市府市場處、監察人日前大動作前往北農查帳後，適法性遭到同樣身為北農股東的農委會質疑，陳吉仲質疑，台北市政府會同政風與其他單位配合監察人去查帳，就一家公司的治理上，有沒有符合公司的治理，這是打一個很大的問號？但北市府昨下午又再度派員查帳。

另有議員質疑，北市府在北農只有22.76％股權，在23席董事會中只握有5席，卻未經過北農公司董事會同意，就擅自派員查帳，從程序、公司法上都不合理。

但陳志銘強調，監察人是獨立行使職權，不用經過董事會，且按照公司法，監察人對於公司財務認為有疑慮時，本來就可以做查帳這樣的動作。陳指出，監察人查帳後的結果，不要向北市府報告，只要跟董事會報告，就算要公布查帳結果，也是由董事會來公布，不過監察人行駛的是獨立職權，並不是董事會所授權的。

陳志銘也說，另外跟著去查帳的市場處，因為有監理機關的角色，所以也可以去瞭解，畢竟市場處是北農直接的上級監理機關。