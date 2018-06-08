還債520億遭質疑 市府：關鍵柯任內零舉債

2018-06-08 13:12

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲上週宣布任內已還債520億元，卻遭質疑吃老本、收割郝時代編列債務還本等。為此，台北市財政局籌備一週後，今天上午召開說明記者會，比較從陳水扁時期以來的20年財政數據。財政局陳志銘強調，柯文哲3年半就能快速還債的關鍵，在於柯任內零舉債，還加碼還本，就算有歲入賸餘，也對盡可能不追加預算這件事相當堅持。

財政局指出，陳水扁擔任市長時期，4年市庫總收入5990億元，淨還債38億元；馬英九8年總收入1.22兆元，負債599億元；郝龍斌8年收入1.3兆元，淨還債230億元；而柯文哲4年總收入7041億元，淨還債520億元。

至於外界質疑柯文哲吃老本。陳志銘表示，統計20年數據可看到，陳水扁任內歲計賸餘有354億元，馬卸任前剩293億元，代表馬吃掉扁61億元的老本，郝卸任前剩231億元，又吃掉馬留下的62億元老本，但柯文哲現在歲計賸餘已累計至422億，非旦沒有吃老本，還讓歲計賸餘增加190.75億元，「到底是誰在吃老本，數字自然會說話。」

另就柯收割郝原定還債的世貿二館260多億權利金疑慮？陳志銘表示，268億元分3期收取，最後一期已在2014年10月收回，但柯在2014年12月25日才上任。就議員北市府從捷運固定資產重置基金中借錢還債，陳志銘也強調，那只是借低利率的錢，去還高利率的錢，借的金額還是債務的一部分，不可能拿基金的錢去還。

陳志銘表示，過去幾任市長都是舉新債、來還舊債，這樣永遠還不完，柯文哲快速還債的差異，在於4年都不舉債，但債務還本不僅編錢還加碼，有歲收超入，也不編追加預算花掉，而是用在加碼還本，因為不用扣除舉借數，才能快速達成520億元。

有媒體發問，馬、郝任內都有重大捷運建設，但柯的建設在哪？陳志銘說，建設歲出並沒統計，但說柯沒建設並不客觀，從北門、站前廣場、萬華雙子星大樓、南山人壽廣場，雖很多是郝時期簽約，但後續是在柯時期蓋起來的，「是生下來的功勞大？還是養起來的功勞大？」他不做任何評論，但市政都是延續的。

陳志銘也說，柯還債還有一大重點，就是對追加預算，「柯文哲有他的堅持在，所有追加預算，要進市長室報告3次，想一想是不是真的必要？」雖然不是完全沒追加，但管控非常嚴格，跟過去平均追加預算比例16％相比，柯任內不到3％。

隨後柯文哲於臉書直播便當會，也找來工務局長彭政聲強調，柯任內已有環南市場、大龍市場、成功市場等重大市場改建，以及文山區治水工程等，這不是建設，什麼才是建設。