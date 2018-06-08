侯友宜賣香蕉 與蘇貞昌隔空較勁

2018-06-08 12:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕近日香蕉產量過剩，價格暴跌，國民黨新北市長參選人侯友宜今天到板橋區農會促銷香蕉，為農民加油打氣。而民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天也結合民進黨新北市黨部與市議會民進黨團，向產地採購約1500箱香蕉，雙方較勁意味濃厚。

侯友宜說，嘉義生產的香蕉非常好吃，在新北市有很多來自嘉義的好朋友，都湧入現場搶購，一下子就搶購一空，新北市支持嘉義鄉親果農那顆熱忱的心，「有夠感動，有夠讚！」

媒體詢問，嘉義是綠營執政的縣市，有農民說「民進黨倒，農民才會好」，是否因此對選情造成影響？

侯友宜回應，幫助農民是大家該做的事情，尤其故鄉碰到困難，他應該勇敢站出來，跟嘉義地區的農民一起度過最辛苦的歲月。

此外，媒體關心侯、蘇兩人誰的香蕉賣得比較好，另提到蘇貞昌接受電視節目專訪時，直指侯友宜「變壞了」。侯友宜聽到媒體提問，先是「哈哈哈」大笑三聲，接著說，前幾天他到南部賣香蕉，昨天切西瓜，今天為嘉義同鄉再辦一場促銷活動，他認為，在任何時刻與任何地方，好好地替面臨困境的果農走出一條生路，才是他需要做的事。

針對市長朱立倫談到，因目前兩岸關係緊張，造成農民開拓中國市場有困難，侯友宜認為，必須讓果農把打開市場，不侷限在兩岸，而是打開國際市場，放眼更高的遠光，協助果農促銷。