全球第一個 台南與京都市議會下週簽訂友好交流協定

2018-06-08 12:11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會將於本月13日與京都市議會簽訂友好交流協定，成為全世界第一個與京都市議會簽訂友好交流協定的市議會。議長賴美惠今天宣布此一消息，並將於下週將率團赴日本京都，簽訂雙方友好交流協定。

議長賴美惠今天與各多位市議員、南市府新聞處長許淑芬、南市台日友好交流協會理事長郭貞慧等人召開行前記者會，宣布台南、京都市議會將簽訂友好交流協定。同時南市也將取2020年世界歷史都市聯盟大會主辦權。

賴美惠表示，南市將成為全世界第一個與京都市議會正式簽訂友好交流協定的市議會，她對此感到相當榮幸。台南與京都皆為歷史古都，尤其京都在古蹟維護上有許多值得借鏡學習之處，期許兩市未來在觀光、古蹟保存維護，甚至經貿、農業及文化藝術等方面有更多交流合作。

賴美惠表示，早在2012年，台南市在京都的協助下，才得以順利成為世界歷史都市聯盟一員。近年來台南與京都市之間互訪交流日益頻繁，經由前南市議員、現任農委會副主委李退之及台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧多次居中磋商協調，促成京都市議長寺田一博在去年10月來訪，積極推動兩市議會簽訂友好交流協定，當時即由市議員林宜瑾正式提案連署，並於本屆第6次定期大會決議通過。

為突顯對此次締盟的重視，京都市議會日前特地召開記者會，由寺田一博議長親自發佈相關訊息。

賴美惠12日起將率團前往日本，進行為期6天的訪問，出訪成員包括議員侯澄財、蔡蘇秋金、陸美祈、王錦德、林志展、谷暮．哈就、呂維胤及蔡玉枝，以及農委會副主委李退之、南市府新聞處長許淑芬、台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧等人。參訪團除了於13日與京都市議會簽訂友好交流協定，期間並將前往滋賀縣議會及群馬縣議會拜會。