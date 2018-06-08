朝野協商無共識 週一談話會確認立法院臨時會議程

2018-06-08 11:54

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院民進黨團訂於下週一召開為期4週的臨時會。由於朝野黨團在今早的協商無法達成共識，將於週一上午的談話會進行表決，確認臨時會議程。

立法院長蘇嘉全今邀朝野黨團就臨時會事宜進行協商。民進黨團總召柯建銘希望臨時會能開到7月6日，預算的部分，除了處理流域綜合治理第3期計畫預算，也在6月19日到22日召開委員會，審查中央政府解凍案；至於遭凍結10%、共108.9億元的前瞻基礎建設計畫第一期預算，僅予付委，留待下會期再處理。並預計在6月25日上午行使NCC委員被提名人的人事同意權。

柯建銘指出，民進黨團將列15項法案，包括「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」、「公司法修正草案」、「空氣污染防制法修正草案」、「財團法人法草案」、「都市更新條例修正草案」、「建築法部分條文修正草案」、「礦業法修正草案」、「國家語言法草案」、「社會團體法草案」、「毒性物質化學管理法修正草案」、「文化內容策進院設置條例草案」、「文化創意產業發展法部分條文修正草案」、「司法院大法官審理案件法修正草案」、「行政法院組織法修正草案」、「法院組織法修正草案」，皆為行政院或司法院的優先法案。

他指出，軍人年改已充分考慮軍人的特殊性，民進黨能讓都讓了。希望今年的臨時會可以不一樣，大家一起理性面對。

國民黨團首席副書記長曾銘宗仍堅持，軍改必須現役先行、退役暫緩；也要求蔡英文總統前來進行國情報告，交代兩岸關係倒退。

時代力量黨團總召徐永明則要求列入同婚修法、「私校法修正草案」、「醫療法修正草案」；也表示軍人年改應納入時力意見，剝奪赴中將領的退休俸，並處理「國家安全法部分條文修正草案」、「國家機密保護法部分條文修正草案」。

親民黨團總召李鴻鈞表示，若真要召開臨時會，就不宜過長，大家一直加碼法案的話，恐怕會開不完。

由於朝野黨團並無共識，院長蘇嘉全宣布，在週一上午召開談話會決定臨時會議程。

對於時力黨團要求納入國安相關修法。行政院高層表示，目前已經完成審查的有「刑法部分條文修正草案」、「國家安全法部分條文修正草案」、「國家機密保護法部分條文修正草案」，尚未審查的有「兩岸人民關係條例條文修正草案」，這彼此有競合的部分，行政院會再予整合。