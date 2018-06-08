黨產會：大孝大樓淪黨產 國民黨收部會租金又轉賣

行政院黨產會將在6月26日舉行「大孝大樓追徵案」聽證會，調查原為新隆國宅的大孝大樓淪為黨產，再被國民黨轉售給建商蓋豪宅。圖為大孝大樓原址目前正在興建的建案。（資料照）

2018-06-08 11:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將在6月26日舉行「大孝大樓追徵案」聽證會，調查國民黨如何藉由「非營利團體」民眾服務總社當白手套，以4.34億元取得原為新隆國宅的大孝大樓，再將產權「更名」無償送給國民黨，而後轉租給衛生署、教育部及文建會當辦公室，最後以14.5億元高價轉售財團蓋豪宅。

黨產會發言人施錦芳表示，本案爭點為大孝大樓是否為國民黨以違反政黨本質或其他悖離民主法治原則方式，所不當取得的財產；及系爭土地及原地上建物，是否以非相當對價移轉於他人所有，黨產會要追徵多少價額。

據黨產會調查，中正紀念堂大孝門正對面的大孝大樓（已被拆除），是台北市政府在1979年辦理區段徵收後，由國民住宅處興建的新隆國宅。國民黨在1985年藉民眾服務總社名義投標購買，1994年直接將產權移轉至名下，當起包租公大賺國家錢。

黨產會指出，大孝大樓建築格局迥異於一般國宅，內部空間與商辦大樓沒兩樣，這棟15層樓高的大樓，當年分別租給行政院衛生署、文建會、教育部第二辦公室等3個政府機關，國家每年編預算上繳給「房東」國民黨。

根據「中央各機關85年度租用辦公室情形表」，衛生署向國民黨租用大孝大樓辦公室，年租金6748萬元；教育部租的面積較小，年租金1556萬元；文建會僅租368平方公尺，年租金227萬元。

「國宅淪黨產、黨產變私產！」黨產會委員指出，國民黨當起房東多年後，在2003年先以13億元價格，「左手賣右手」給黨營事業光華投資公司；隔年，光華以14.5億元，轉賣美商瑞昇第一不動產公司，國民黨二度轉手獲利高達10餘億元。

委員強調，該案與舊中央黨部大樓同為被國民黨轉售獲利的經典案例，尤其國宅土地上最後蓋起豪宅，堪稱「台灣奇觀」，將在聽證會釐清相關爭點後，對國民黨追徵相關價金。