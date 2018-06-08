軍禮歡迎 蔡英文讚：史瓦帝尼為台灣發聲從不缺席

2018-06-08 11:47

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣與布吉納法索斷交後，史瓦帝尼王國（原史瓦濟蘭）成為我在非洲唯一友邦。史國國王恩史瓦帝三世率團抵台訪問，蔡英文總統今天在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎恩史瓦帝三世來訪；蔡總統說，在台灣的國際參與上，史瓦帝尼為我們發聲從不缺席，不管是去年9月的聯合國大會或上個月的世衛大會，都有史國的朋友為台灣應有權利仗義執言，她要向恩史瓦帝三世國王陛下表達感謝。

恩史瓦帝三世感謝蔡總統的熱情歡迎與款待，並表達對台灣新南向政策的興趣，他說，史國非常支持新南向政策，「我們也希望能參與這項政策，特別這項政策是以人為本」，這項政策不僅讓東協國家更瞭解台灣，也使撒哈拉以南的國家更瞭解台灣。

蔡英文表示，此次用軍禮歡迎台灣的朋友恩史瓦帝國王陛下第17次率團訪問，她向全體訪團貴賓表達誠摯的歡迎，她今年4月才前往史瓦帝尼進行國是訪問，台灣訪團當時受到高度禮遇，這也代表國王陛下對兩國邦誼的重視，今年是台灣與史瓦帝尼建交50年，也是史國獨立50週年，更是國王陛下的50歲生日，走過互信互助的50年，兩國在醫療、農業與教育訓練等面向累積長久合作關係。

蔡英文說，在兩國邦誼屆滿半世紀的時刻，很高興能邀請國王訪台，一起見證雙邊關係里程碑，期待未來能以合作及貿易的方式互惠互助，持續深化兩國邦誼。

恩史瓦帝三世表示，這次來訪安排了非常豐富與充實的行程，很高興蔡總統對他的行程表示關心，這展示兩國真誠的友誼，對於蔡總統昨天邀他參觀漢光演習，他對台灣國軍展現的紀律與高水準的操演感到印象深刻，他很高興能在今年4月親自接待蔡總統到史國參與雙五十慶典，蔡總統親自出席使他更加篤定要強化兩國雙邊關係。

恩史瓦帝三世說，前陣子史瓦帝尼王國派技術考察團來台，這個團隊敲定兩國的經濟合作協定，這對史國2022年邁向一流國家非常重要。

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  • 總統蔡英文8日在總統府以隆重軍禮歡迎來訪的史瓦帝尼恩史瓦帝三世國王。（記者黃耀徵攝）

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  • 總統蔡英文今天上午在總統府以隆重軍禮歡迎史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世。（記者黃耀徵攝）

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  • 總統蔡英文8日在總統府以隆重軍禮歡迎史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨王妃一行，現場鳴放21響禮砲。（記者黃耀徵攝）

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