軍禮歡迎 蔡英文讚：史瓦帝尼為台灣發聲從不缺席

2018-06-08 11:47

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣與布吉納法索斷交後，史瓦帝尼王國（原史瓦濟蘭）成為我在非洲唯一友邦。史國國王恩史瓦帝三世率團抵台訪問，蔡英文總統今天在總統府前廣場以隆重軍禮歡迎恩史瓦帝三世來訪；蔡總統說，在台灣的國際參與上，史瓦帝尼為我們發聲從不缺席，不管是去年9月的聯合國大會或上個月的世衛大會，都有史國的朋友為台灣應有權利仗義執言，她要向恩史瓦帝三世國王陛下表達感謝。

恩史瓦帝三世感謝蔡總統的熱情歡迎與款待，並表達對台灣新南向政策的興趣，他說，史國非常支持新南向政策，「我們也希望能參與這項政策，特別這項政策是以人為本」，這項政策不僅讓東協國家更瞭解台灣，也使撒哈拉以南的國家更瞭解台灣。

蔡英文表示，此次用軍禮歡迎台灣的朋友恩史瓦帝國王陛下第17次率團訪問，她向全體訪團貴賓表達誠摯的歡迎，她今年4月才前往史瓦帝尼進行國是訪問，台灣訪團當時受到高度禮遇，這也代表國王陛下對兩國邦誼的重視，今年是台灣與史瓦帝尼建交50年，也是史國獨立50週年，更是國王陛下的50歲生日，走過互信互助的50年，兩國在醫療、農業與教育訓練等面向累積長久合作關係。

蔡英文說，在兩國邦誼屆滿半世紀的時刻，很高興能邀請國王訪台，一起見證雙邊關係里程碑，期待未來能以合作及貿易的方式互惠互助，持續深化兩國邦誼。

恩史瓦帝三世表示，這次來訪安排了非常豐富與充實的行程，很高興蔡總統對他的行程表示關心，這展示兩國真誠的友誼，對於蔡總統昨天邀他參觀漢光演習，他對台灣國軍展現的紀律與高水準的操演感到印象深刻，他很高興能在今年4月親自接待蔡總統到史國參與雙五十慶典，蔡總統親自出席使他更加篤定要強化兩國雙邊關係。

恩史瓦帝三世說，前陣子史瓦帝尼王國派技術考察團來台，這個團隊敲定兩國的經濟合作協定，這對史國2022年邁向一流國家非常重要。

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