曾永權：政府效率不彰 民粹主義盛行

2018-06-08 11:38

〔記者施曉光／台北報導〕「世盟中華民國總會」、「世界自由民主聯盟」今日共同舉辦「二０一八自由民主論壇」，擔任世盟中華民國總會理事長的國民黨副主席曾永權致詞時質疑西方式自由民主政府效率不彰，加上民粹主義盛行，都是造成對民主制度產生憂慮的原因。

曾永權表示，這次自由民主論壇主題為「自由民主面對的挑戰與危機」，原因是在邁入二十一世紀後，西方度九民主制度產生憂慮，包括政府效率的低落以及民粹主義的盛行，雖然今日世上多數人民仍支持自由民主，但多年來大家卻因憂慮西方式自由民主政府效率不彰，無法有效提振經濟，造成自由民主體制是否能夠繼續領導世界的疑慮加劇。

此外，曾永權還說，民粹主義好比強心針，雖然一時振奮人心，卻讓國家內部分裂，社會對立，少數族群人權受威脅，因此社會紛爭不斷，經濟成長延緩，國家發展停頓，因此要維護西方式民主，必須依法治理，發揮司法的正義與公正，來支撐既有體制的正常運行，因此在關鍵時刻，依法處事，才能確保國家與社會的安定。

此外，世界自由民主聯盟總會長饒穎奇則指出，長久以來，台灣雖然追求自由民主，但由於目前仍存在以意識型態治國、製造族群分化、階級對立與世代仇恨的問題，台灣未來自由民主的發展，誠如蔡英文總統在其所著「從主權、專制到民主」一書中所言，台灣民主能否穩健發展，而不制於走向民主的自我毀滅過程，成為大家關切的課題。

這場論壇總計有八個國家及組織，共十五位外賓應邀餐加，其中包括聯合國ＮＧＯ執委會主席納茲（Bruce Knotts）率領ＮＧＯ執委會五人代表團出席。