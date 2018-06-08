選「賢」一定能 新竹縣副議長打破沉默預告參選？

2018-06-08 10:56

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨新竹縣下屆縣長提名作業到底用全民調？還是徵召？的爭議，不是只有2個前國民黨主席馬英九、洪秀柱有話要說，新竹縣鄉親也有人進一步表態。不僅有人以「陳見賢粉絲團」署名，訴求「選賢，你能！」、「新竹縣的未來，在你手中！」在網路上分享流傳，國民黨籍縣議員趙一先也公開在臉書上分享且寫下「我心中有清楚的支持者，不含糊，也不會改變....選『賢』，一定能！」

陳見賢早上在國民黨新竹縣黨部以地方黨部主委身分，就地方其他議員、鄉鎮市長等提名作業開會協調中，並未實際回應是否知情這個粉絲團的作法。

但是其親近幕僚直言，這個粉絲團的作為出於自主的好意，讓他們很振奮，雖非他們所為，但從知情後就有努力幫忙分享。

陳見賢陣營表示，陳見賢已經做好參選的準備，只要黨中央提名或是徵召他，他就全力爭取國民黨的勝選。

趙一先受訪說，確實如2個前任黨主席所說的，應該要尊重「制度」。但是黨中央的「中常會」本身就是「制度」的根源。

中常會在綜合評估、全面審酌地方真正的心聲和需求後，做出其他更明智的決定，有何不可？

國民黨一向被人說習氣過重，不懂得因時、因地制宜，現在國民黨中常會的視角，除了從中央看地方的廣度，也增加地方在地的深度，做出了更好的決定，這一樣也形成「制度」，憑什麼說走全民調才是尊重制度，徵召就不是制度？

趙一先直言，每個人都有心有所屬者，這無可厚非，也正是因為如此，當前需要釐清「制度」的根源在哪裡。