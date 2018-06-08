蔡正元抹紅出糗 錯將「中國吳晟」扣「台灣吳晟」頭上

2018-06-08 06:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「北農事件」炒得沸沸揚揚，涉嫌侵吞中影公款獲得交保的前立委蔡正元又不甘寂寞，臉書po出「吳音寧父親吳晟大賺人民幣」的消息，留言附上吳晟創作的「黃庭堅詩歌創作論」。但網友馬上google，發現此書乃是中國作者吳晟所著，對於蔡正元拿中國吳晟虧台灣吳晟之舉感到不齒。

網友李麥克留言說，蔡正元你幹這種事，一點都不意外，國民黨死不悔改，遠的不說，拿2007香蕉倒香蕉畫面來指控現今的政府，被人抓包，臉皮厚到不道歉。網友痛罵蔡正元「下三濫」後，蔡正元才驚覺同名同姓，緊急把留言作了修改。

蔡正元昨晚在臉書po一則「台獨也要賺人民幣」，內文提到，吳音寧的父親吳晟號稱詩人、資政、台獨正統，但也沒放棄賺的機會，把自己的作品送去大陸出版。下面附加簡體字的「黃庭堅詩歌創作論」，裡面題要寫道此書是「江西出版社」出版，作者是吳晟。

馬上有網友google這本書，此吳晟乃1957年生，江西南昌人，華東師範大學畢業、江西師範大學美術文學碩士學，現為廣州師院中文系副教授。

網友「賽正圓」說，北農事件發生至今，藍營市議員砲轟吳音寧看不懂財報、送洋酒給民進黨台北市黨部、花公款買殘菜為表哥鄉長綁樁、又指吳晟已辭總統府資政，一切都是子虛烏有，全數都要打擊「擋人財路，平抑菜價有功」的吳音寧，一連串的花招，如今因操作過頭，引發全民反彈，蔡正元又來這個「泥巴戰」，矛頭直指吳音寧的父親吳晟，手段之拙劣、頭腦之無知可見一斑，拿中國吳晟接台灣吳晟，凸顯蔡正元每天思思念念都是中國，又想以此邀功領賞，這只是讓台灣人民看笑話。

此文po出3小時後，蔡正元才驚覺同名同姓，把修改貼文，還說 照片是吳晟無誤。