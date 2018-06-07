場地開燈就跳電…溜冰小將摸黑練習 柯P：可不可一早就去

2018-06-07 20:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕去年世大運台灣選手表現亮眼，其中，滑輪溜冰項目總計拿下12面金牌，被譽為「中華金牌庫」。台北市議員林亭君卻接獲民眾陳情，指世大運競賽場地迎風溜冰場因電壓不足，一開燈就跳電，溜冰小將被迫在黑暗中練習。

不過，市長柯文哲今天在議場詢答卻「提議」，這應該是電容量不夠，現在清晨5點就天亮，是不是可以一大早就去練習。

柯文哲回應讓林亭君氣得大罵，這些選手受限現實環境，例如上班、上課，只能趁晚間練習，市長卻這樣子回答，實在不食人間煙火。

最扯的是，林亭君指出，上月18日向體育局反映，體育局卻說因為叫吊車來一次需要花2萬元，得蒐集多一點燈泡才找吊車來修，足足拖了10天才來處理。

「競速溜冰的時速高達30公里至50公里不等，若路上有小雜物，一不小心就飛出去了，一身運動生涯就報銷了」，林亭君痛批，難道北市府就只為了省2萬元，就要讓這些運動員在這麼黑暗的地方練習嗎，北市府是這樣子對待這些為國爭光的奪牌小將嗎？

對此，體育局長李再立回答，已在上月28日檢修完成。卻遭林亭君當場吐槽，「你還好意思說檢修完成」，當天晚間7點說修好，7點半又只剩下2盞燈，每次早上去檢查都說OK，但那是因為早上只有迎風溜冰場在開燈，晚間足球場、壘球場也開，當然就跳電。

林亭君說，迎風溜冰場每天晚上也只開4盞燈，但每次都跳電，體育局居然還回文「符合平日練習照度」，實在有夠扯！