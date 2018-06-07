立院將開臨時會 軍改列第一案優先處理

立法院下周一將召開臨時會，明將進行朝野協商。依照民進黨團提案，軍人年改是「重中之重」，將列第一案審議。最快希望能在臨時會第一周完成三讀。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-06-07 19:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院下周一將召開臨時會，明將進行朝野協商。依照民進黨團提案內容，臨時會將於6月11日至7月6日召開，處理包含軍改、空汙法、公司法在內的17個議案。民進黨團總召柯建銘今受訪時表示，軍人年改是「重中之重」，將優先處理軍改，最快希望能在臨時會第一周完成三讀；柯建銘也向在野黨喊話，強調應讓立法院回歸理性問政、確實審查法案，軍人年改「該面對的總是要面對」。

民進黨團昨送出臨時會審議法案清單，包括公司法、空污法、財團法人法等社會矚目的法案均在列，攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」並排在第一案審議。

軍人年改上月10日在委員會完成初審，但包含樓地板、起支俸率、所得替代率上限、18％優惠存款利息等爭議條文，朝野均未達成共識，全部保留交由朝野協商。

民進黨團總召柯建銘今受訪時強調，審理軍改的這段時間，碰過許多大衝突的場面，「總不能八百壯士要來立法院，我們就不開會」，他並向國民黨喊話，呼籲藍營「不要為了八百壯士而八百壯士」，應給予立法院審查法案的空間。

此外，臨時會也排定處理總預算解凍案，柯建銘強調，預算解凍案還有500多案須召開委員會審查，這次臨時會一定要處理，否則政府後續施政會有問題。

依照民進黨團送出的提案內容，臨時會將審議軍改、空汙法、財團法人法、公司法、都更、建築法、國家語言發展法、文創法、文化內容策進院設置條例、社會團體法、行政院組織法、法院組織法、司法院大法官審理案件法、毒性化學物質管理法、礦業法、107年度中央政府總預算，提案並排定6月25日行使NCC人事同意權。