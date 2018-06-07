國共兩黨設窗口解決台灣民眾問題？ 陸委會：應經政府同意

2018-06-07 19:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌昨天參加「海峽論壇」後，與中國國台辦主任劉結一會面時說，國共兩黨雙方透過建立窗口，共同解決台灣民眾在中國遇到的問題。對此，陸委會副主委邱垂正今天（7日）在例行記者會上表示，對岸都是黨政軍，不存在純民間機構，根據「兩岸人民關係條例」，與對岸任何形式合作行為，都應經過政府同意。

邱垂正說，「海峽論壇」是中共官方主辦的大型統戰交流平台，歷年都會邀請台灣各界人士參與，藉機進行對台統戰，台灣現遭逢對岸極盡挑釁之際，朝野各界應認清中共對台利誘與欺壓的兩面本質，重要人士與具指標性人士赴陸交流，應考量國家整體利益與社會觀感，並充分反映民意的訴求。

對於中方是否預審台灣人士講稿？邱垂正強調，長期以來，陸方在兩岸交流的場合，要求先行審稿或要求我方人士事情表態的情況，時有所聞。我方參與交流活動人士應堅持對等尊嚴、相互尊重的立場，不應受到中國任何不當政治檢查與干預。

此外，對於中國磁吸台灣人就業、就讀，邱垂正解釋，近5年來，台灣每年赴陸就讀學士、碩博士班的人數多維持在2000多人左右，但赴其他國家留學的人數每年均超過3萬人，台灣學生仍多選擇赴美國、英國、澳洲及日本等國，赴陸就學僅是青年學生眾多「選擇之一」，但「並非唯一」。

邱垂正說，世界經濟論壇（WEF）去年9月發布的「2017到2018年全球競爭力報告」，台灣在「高等教育與訓練」項目排名第17名，中國大陸排名第47名，台灣整體高等教育發展相較於中國大陸，仍具相當優勢。

邱垂正指出，依據中國大陸國家統計局局長寧吉喆公開表示，今年中國大陸大學畢業生將首次超過800萬人，就業壓力很大。在中國大陸內部就業緊張情況下，仍持續推出所謂對台優惠措施，其背後用心、相關措施可否穩定持續，當地對台青搶工作的觀感，都潛藏各種風險，均應審慎評估。