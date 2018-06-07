蔡淑君力挺朱立倫 邀林口區里長背書

2018-06-07 22:47

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會今天由國民黨團進行最後一天口頭總質詢，市議員蔡淑君在議場播放她邀請林口區17名里長入鏡拍攝的影片，細數市府這幾年來在林口的建設，齊聲為朱立倫喊「讚」，駁斥外界指朱立倫沒有建設的說法。

朱立倫與侯友宜都是6月7日生日，蔡淑君繼日前在林口體育會理事長交接活動後，帶領現場約400多名賓客提前為侯友宜唱「生日快樂」，今天在市議會播放她邀里長肯定朱立倫施政的影片，祝朱立倫生日快樂。

蔡淑君說，因為選舉的關係，朱立倫近來屢遭批評沒做事，但在林口的確做了不少建設，因此邀所有里長、不分藍綠一起說說地方有哪些建設，這都是來自最基層的聲音。

此外，她也找了住在林口的名人，包括網紅名人、成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，陳之漢說，林口人口變多，但交流道實在太小，那是20、30年前的設計，常常塞車；還有林口地很多，是一個可以投資的地方，應該多引進財團企業，增加就業機會；最後則提到增加公托，減輕父母壓力

蔡淑君表示，交通、招商、公托，正是她要給市府的建議，希望市府加快腳步，包括林口交流道改善計畫、設立公車轉運站，雙北1280月票加入桃捷、公路總局4碼公車；工一工業區與國際媒體區招商以及公托、公幼都要加緊建設。

朱立倫感謝里長與議員的肯定，他表示，相關方案都會全力以赴，交流道部分會會與中央再協調。