綠營新竹縣整合加速 「這個人」是關鍵

2018-06-07 18:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨在新竹縣面臨二次分裂，至今仍未決定縣長參選人，民進黨對新竹縣整合則是加速進行，民進黨籍前縣長林光華引薦入黨的前綠黨議員周江杰進入中央黨部，接任鄭朝方擔任客家部主任，可望透過凸顯兩人的個人風格，淡化過去鄭家、林家累積的恩怨。最近黨內也傳出可能徵召周江杰參選竹北市長，對此，周江杰受訪時表示，他才剛到任民進黨客家部主任兩週，黨務部分還在適應當中，輔選工作也還沒細談。

藍營在新竹縣有整合問題，綠營也同樣面臨「黨內互打」，多次代表民進黨競選新竹縣長的林光華，日前多次砲轟民進黨中央徵召鄭朝方，也沒有先徵詢地方黨部意見，林光華妻子黃月紅日前出席國民黨籍立委林為洲的誓師祭祖活動，林光華本人最近則較少激烈發言。

民進黨中央人士解讀，林光華與林為洲都是林氏宗親，會讓妻子出席，已經是大家可以接受的方式，且林光華推薦入黨的周江杰已經入黨擔任客家部主任，未來也將會擔任新竹縣、苗栗地區輔選重要角色，希望這些動作能增加林家、鄭家信任感，讓年輕一代去解決過去的恩怨。

此外，黨中央也評估，國民黨在新竹縣先面臨了徐欣瑩的第一次分裂，接著又可能面臨林為洲脫黨的第二次分裂，新竹縣從「三咖都」變成「四咖都」，不管林為洲最後是否脫黨，裂痕都已經造成。

地方操盤手指出，民進黨加上鄭家，在上次新竹縣長選舉中拿下近45％的選票，這次民國黨的徐欣瑩可能會一定程度分掉藍、綠的票，但是綠營若能夠團結，可望能殺出重圍，民進黨也對形象清新的鄭朝方、周江杰寄予厚望。

鄭朝方受訪時說，他與周江杰交接客家部的業務時，就覺得他非常優秀，也會盡力協助熟悉黨務。

地方在去年底就曾傳出民進黨可能徵召周江杰競選新竹縣長，最近也傳出可能徵召他參選竹北市長，對此，周江杰受訪時說，他才剛到任民進黨客家部主任兩週，黨務部分還在適應當中，輔選工作也還沒細談。

周江杰指出，民進黨這次在新竹縣很有機會，他目前最重要的工作就是輔選，竹北占新竹縣人口約3分之1，是很重要的戰場，會等國民黨確認提名再說，他會先把手頭上的工作先理清楚。