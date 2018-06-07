拉近與人民距離 立院官網開放公益團體張貼資訊

立法院官網提供公益團體免費刊登公益活動訊息（照片右下角）。（記者彭琬馨攝）

2018-06-07 19:14

〔記者彭琬馨／台北報導〕為提升公益團體活動露出機會，立法院秘書長林志嘉今表示，立法院官網開放公益團體免費張貼活動資訊，不僅對國會形象有幫助，也能縮短立法院與人民間的距離。而在目前已張貼在立院官網上的9個公益訊息中，社團法人看守台灣協會提出的公家機關禁用免洗餐具連署提案，在放上立院官網宣傳後，連署人數在1個月內增加6倍之多，只要再蒐集300多人連署，就能完成提案。

立法院今發布新聞稿表示，因立院官網瀏覽人次眾多，盼藉由官網高人氣，為罕見、稀少、資源匱乏、沒有露出平台的公益團體盡一份心力，於今年3月中旬制定「立法院全球資訊網刊登公益宣導申請作業要點」，提供符合資格的公益團體免費申請刊登立院網站。

目前刊登在官網上的9項公益訊息中，看守台灣協會以「請大家連署，2019年起公家機關、公私立學校、校內自治單位舉辦的室內外活動，不得供應免洗餐具」為題進行連署。依據立法院提供的資料說明顯示，此連署刊登在立院官網後，連署人數從原先的710人，迅速增加到4530人，距離截止日期6月中，只要再蒐集347人就能完成連署。

依據作業要點規定，公益活動宣導每次申請期間以14天為限，最長可張貼28日，申請單位並須提出申請書、公益宣導內容及內政部核准立案的字號文件或財團法人相關證明文件影本。