加航屈從中國矮化台灣 台灣區總座泛淚：我們感同身受

加拿大航空將台灣改列中國一部分，台灣區總經理陳美至眼眶泛紅地說，她不是發言人、無法代表總部發言，但以她個人角度而言，「我們台灣團隊全部拿台灣護照，和所有台灣人想的感受都一樣」。（記者簡榮豐攝）

2018-06-07 16:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕加拿大航空（Air Canada）將台灣改列中國一部分，至今未改回。加拿大航空台灣區總經理陳美至（Sophia Chen）今天表示，她無法代表總部發言，但台灣團隊都拿台灣護照，「我們的感受和所有台灣人都一樣」。陳美至說，她們正努力透過「接地氣」的作法，推動去年才開航的溫哥華直飛航線，因為讓總部重視台灣市場，「是我身為台灣人務實愛台灣的方式」。

陳美至：台灣團隊全部拿台灣護照

加拿大航空5月中旬順應中國要求，將台灣改列中國一部。加航執行長羅文斯庫（Calin Rovinescu）本月5日在IATA年會上表示，加航的態度是配合中國政府要求，「這是個困難且敏感的決定」。陳美至今天出席加拿大國慶節記者會，會後受訪時眼眶泛紅地說，她不是發言人、無法代表總部發言，但以她個人角度而言，「我們台灣團隊全部拿台灣護照，和所有台灣人想的感受都一樣」。

加航去年6月才相隔14年重返台灣市場，開航台北直飛溫哥華航班，開航將滿一周年之際，又爆發加航更名事件。陳美至說，她聚焦她能做的事情，透過優惠價格與優質產品，鼓勵更多台灣與加拿大之間的交流，「交流多就會看出台灣實力」，對台灣是好事。

陳美至也說，這條新航線使用大手筆啟用全新的787-900機型，顯見總部對台灣市場的重視與珍惜。她也希望持續爭取更多總部支持，把這條航線做成，讓總部更重視台灣市場。陳美至說，她身為台灣人，努力做這塊，「是我身為台灣人務實愛台灣的方式」。

馬禮安：加國政府不支持中國施壓

加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安（Mario Ste-Marie）今天受訪時則說，加航決定屬於商業範疇，而加拿大政府的「一中政策」相當明確，亦即承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，而在台灣議題上，加拿大認知（take note of it），但不背書（endorse）或反對（oppose）中國對台灣的主張。

馬禮安說，加拿大政府不支持中國政府、公司對加拿大公司施壓，但不干涉企業的決定。他也補充說，加拿大更傾向支持「兩岸維持現狀、並維繫對話」。馬禮安並補充說，加拿大與台灣雙邊關係發展不受影響，在經貿、民主與人權等議題以及人與人間的交流都相當密切。