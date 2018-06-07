宴客睦鄰四大公司買單？市場處：農產、漁產關懷周邊長者

2018-06-07 16:59

〔記者楊心慧／台北報導〕本報今獨家報導，北市議員簡舒培今爆料，北市農產、漁產、畜產與花卉4大公司近年已成為北市固樁的「提款機」，像是去年重陽節後北市辦晚會開桌敦親睦鄰、世大運經費有缺口、辦反毒宣傳活動，都要求4大公司「贊助」，市場處今發新聞稿稱，傳承感恩晚會為農產與漁產公司希望藉由重陽節感謝市場從業人員的貢獻，並關懷周邊鄰里的長者；反毒活動則是漁產公司為響應政府反毒政策才贊助。

簡舒培調閱資料發現，市府去年10月底辦「市場感恩傳承活動」，邀周邊里民與4大公司退休員工餐敘同樂，總經費共計78萬元，最後由農產公司「業務宣傳推廣費用」、漁產與畜產公司「其他費用」買單。另外，去年副市長陳景峻親自帶藝文團體紙風車的「反毒宣傳活動」的企劃書向4大公司「募款」，漁產公司贊助100萬元。

市場處今發新聞稿，強調傳承感恩晚會是農產及漁產公司為了批發市場在深夜營業，影響周邊住戶里民生活品質，同時也感謝市場業者辛苦工作，剛好當時適逢重陽節，農產及漁產公司藉著節日感謝市場從業人員，並關懷周邊鄰里的長者，才會舉辦。

至於陳景峻親自帶紙風車的「反毒宣傳活動」企劃書向4大公司募款一事，市場處稱，反毒為北市府重要政策，加上演出滿意度成效良好，漁產公司為響應這項政策，在去年9月贊助100萬元，辦理反毒宣傳活動校園巡迴演出。