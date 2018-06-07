明道中學、高鐵台中站配合萬安演習

明道中學配合萬安演習，全校師生躲進避難所，學生還演習坐下抱頭自我防護（記者蘇金鳳攝）

2018-06-07 15:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中部萬安演習今天舉行，烏日地區的高鐵台中站及明道中學等多個學校、單位配合演習，明道中學在警報響前全校師生都躲在避難所未在室外活動，而高鐵台中站在演習時，到站的旅客，則在憲、警及站務人員引導於車站內等候。

萬安演習今天在中部舉行，人車都嚴禁在街道、車道走動，明道中學則配合演習，在警報響前，原本在室外活動的師生，迅速依照原有規劃動線，跑到學校體育館、教室內等避難所躲警報，還安排兩班的學生，演習一旦真有警報時，眾人躲在避難所，關掉電燈，並且坐下抱住頭的自我防護。

此外，學校還設立防護團團本部與管制中心，在警報響起即展開啟動運作，其安全防護隊、消防搶救隊、醫療救護隊、工程搶修隊、供應隊人員與裝備都整備就緒，提供受災民眾防空避難所具備容納效果。

同時，學校的各行政辦公室、教室門窗都緊閉著、電燈關閉，室外都看不到人。

內政部警政署專員喻照麟與烏日分局長吳耀南前往明道中學進行視察，在校長汪大久陪同下了解演習情形，對於明道中學配合政府進行演習表示感謝，認為可建立學生居安思危的觀念。

此外，高鐵台中站也配合演習，對於到站的旅客，則在由憲、警及站務人員引導於車站內等候，民眾都知道在進行萬安演習，都能耐心在等候。

烏日分局還協請高鐵公司在演習開始時，加強多國語言廣播提醒，還設了多國文字的告示牌於計程車乘車區、大眾運輸工具接駁區，讓外國旅客能立即了解萬安演習的情況。

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