兩岸人士：中國「社會信用體系」 形同「網路種姓制度」

2018-06-07 16:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕隨著科技發達，中國政府控制人民的方式也更為嚴密。兩岸人士指出，今年5月起中國在全境試行「社會信用體系」，共累計1.65億條數據，1036萬人列入「失信」黑名單，懲罰手段包括無法搭乘飛機、高鐵、購房，甚至連坐影響子女就學等作為；包括國際人權組織及媒體等批評，一旦受到懲罰，人民無法提出異議，將形成「網路種姓制度」。

針對「盧麗安現象」，國台辦發言人安峰山5月底曾稱，這代表兩岸開始進入制度和人才之爭的時代。兩岸人士說，中方說法彷彿自認為中國共產黨更能夠讓老百姓獲得實在的好處。

兩岸人士也提醒，這種「中國模式」，國台辦稱可讓人民獲得實在好處、提供發展機會、帶來美好願景，實際上這種經濟翻兩番的自信，是以補貼、貪腐、掠奪式的黨國資本主義，加上全面監控、物化人民的科技極權主義的結果。

「六四事件」29年紀念日才剛過，當年中國人民隻身抵擋坦克的畫面令外界不得不思考，天安門事件屠殺的不只是人民，還有「希望」本身。

兩岸人士提醒，中國1998年推金盾工程，2014年頒「社會信用體系建設規劃（2014-2020）」，把境內人民、組織一切行為納入評分，包括政治立場、犯罪紀錄、交友圈、金融交易習慣等，且向白俄羅斯、柬埔寨、厄瓜多等國輸出監控技術，所謂「中國利益到那裡，網路信息覆蓋到哪裡」。

今年5月起中國更在全境試行「社會信用體系」，這也被外界批評中國社會將形成「網路種姓制度」。

兩岸人士形容，在這種「科技極權主義」的監控下，「人民」只是被黨國「物化」的「老百姓」。他們的願景、希望來自於黨國的恩賜，他們連記憶（如回憶天安門事件）的權利都被剝奪。

兩岸人士說，國台辦所謂中國共產黨更能夠讓老百姓獲得實在的好處，其實是把話說反了；事實是「中國制度」帶來的是中國共產黨實在的好處、美好的願景，為中國共產黨帶來更好發展機會、更大發展空間。若真要比較制度優越性，中國應開放政治禁錮，實施全國性選舉，也不用畏懼讓台灣各政黨赴中。

反觀台灣，兩岸人士強調，台灣人不是「老百姓」，他們有與生俱來的「權利」，是可以拒絕被黨國物化、不受黨國監控、恩賜的「公民」，其中深知且已經實行的權利之一，就是更換政府的權利，他們不但記憶真相，也追求轉型正義，相較之下，台灣實現這樣的普世價值，就是令中國共產黨至今尚不敢為所欲為、指鹿為馬的芒刺。