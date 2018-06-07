不懂自己作為叫神隱 吳音寧：以後會出來面對

台北市長柯文哲與北農總經理吳音寧。（資料照）

2018-06-07 14:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨市議員厲耿桂芳今在議場質詢時，大酸北農總經理吳音寧竟獲民進黨主席、總統蔡英文力挺，有沒有感到溫暖窩心？要不要向總統致意？吳音寧竟也接話表示，謝謝默默支持我的朋友，謝謝產地農民，告訴我要加油，也謝謝市場的人，謝謝北農團隊，這段時間還是一直每天在市場堅守崗位，把工作做好。

厲耿桂芳聞言又批，聽吳言下之意，好像認為自己挺得過這關？吳音寧回說，她一直以來最大的想法就是，身為董事會聘任的總經理，綜理北農這間公司，全台灣最大產銷平台，把這市場顧好，對產地農民是有幫助的，讓北市民來說買到好的農產品，也是努力做到的事情。

不過厲耿桂芳仍不滿繼續痛批，吳音寧就像是讓民進黨被罵不完的提款機，竟還要繼續留任。讓一旁的柯文哲趕緊出面緩頰說，真的是替國家做事，就不要這樣。

厲耿桂芳打斷柯發言指出，前任總經理韓國瑜有經驗、有人脈，吳音寧則是隻連自己都照顧不好的小白兔，根本就是民進黨的敗筆，並譏吳還要繼續神隱？繼續送洋酒嗎？

吳音寧辯稱，以前也沒有想過她的作為會被稱為神隱，一直在第一線工作，比較疏於面對大眾、媒體跟社會，不知道應該要趕快出來把事情說清楚，現在除了實在做事，也要出來面對。

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